ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月13日、PlayStation 5（PS5）用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』について、本作の持つさまざまな魅力を一本の映像にまとめた「日本版特別トレーラー」を公開した。
また、本作に登場するさまざまなキャラクターの魅力を紹介する「Story」紹介トレーラーも公開中。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。
本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ／ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。
日本版特別トレーラー
本日公開した日本版特別トレーラーでは、激動の幕末を舞台に坂本龍馬などの英雄たちとの因縁やプレイヤーの選択によって紡がれる物語、豊富な武器や流派、鉤縄などを組み合わせた多種多様な戦闘アクション、滑空装置の“阿鼻機流（あびきる）”や馬などを利用して広大なオープンワールドを縦横無尽に駆け巡る様子や「猫集め」などの探索要素まで、『Rise of the Ronin』のさまざまな魅力を紹介している。
・日本版特別トレーラー
https://youtu.be/3EaVb-SYQbI
「Story」紹介トレーラー
「Story」紹介トレーラーでは、本作に登場する坂本龍馬、久坂玄瑞、桂小五郎、井伊直弼、村山たか、近藤勇、勝海舟、マシュー・ペリー、ジュール・ブリュネ、アーネスト・サトウといった、討幕派、佐幕派、西洋列強それぞれに所属する魅力的なキャラクターたちを紹介。
・「Story」紹介トレーラー
https://youtu.be/N06CvPvHtEE
【ゲーム情報】
タイトル：Rise of the Ronin
ジャンル：オープンワールドアクションRPG
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2024年3月22日
価格：
通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：9980円（ダウンロード版）
CERO：D（17才以上対象）
※CERO Z Version（18才以上対象）も同時発売。
© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
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