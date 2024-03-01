約1分で完了する本人確認サービス「クリィeKYC」

クリィは2月27日より、およそ1分で登録が完了するオンライン本人確認サービス「クリィeKYC」を提供開始した。

「クリィeKYC」サービス特徴 導入企業側のメリット

・最短1日で導入可能

本サービスは、QRコードやリンクを設置するだけでも導入可能。専用アプリやシステム、サーバーなどの導入は一切不要。ITスキルがなくても簡単に導入できる。

・コストはおよそ10分の1以下

圧倒的な安さを実現し、無料プランも用意。既存サービスと比較しおよそ10分の1以下のコストを実現（同社調べ）。

・時短と不正防止を実現

AI自動判定を採用しておりスピーディーな判定を実現。AI自動判定後に提出書類が正しいことをユーザーに誓約させることで本人確認完了率100％となり、即時の本人確認を実現した。

・取得情報の管理が不要

本サービスを利用したユーザーの提出情報はクリィが一括管理。高セキュリティーの特許を取得しているクリィが安全に管理することにより、導入企業側の情報管理が不要。

「クリィeKYC」サービス特徴 ユーザー側のメリット

・およそ1分間で本人確認完了

自身のスマートフォンを使い、ガイダンスに沿って、身分証明書と自身の顔を自動撮影。審査の待ち時間は無く、およそ1分間で登録完了。専用アプリのダウンロードなども不要だ。

・必要な情報だけを企業に開示

「年齢のみ」「生年月日のみ」「顔写真のみ」など、企業側が必要とする情報のみを開示可能。従来のeKYCように、身分証明書内の全ての情報を企業側に開示する必要はない。

本人確認・年齢確認の必要な利用シーン例

・犯収法の特定事業者が実施する本人確認

・人材会社の登録時の本人確認

・酒類販売や年齢での入場制限が必要なシーンにおける年齢確認

・ネットオークション・フリマ・中古品販売などでの本人確認

・各法対象事業者による雇用時の年齢確認

・マッチングアプリの会員登録

・不動産関連取引時の本人確認

・宿泊施設・民泊サービスの宿泊者名簿作成、備品破損や盗難対策

・ライブ・スポーツ観戦チケットなど転売対策、重複応募の防止

・競馬・競輪・レースなど公営競技の年齢確認

一般事業者・サービスなどの利用シーン例

・正社員・パート・アルバイト採用時の身元確認

・SNS・口コミサイト・会員組織などの本人確認マーク付与

・レンタル・シェアリングサービスでの本人確認や年齢確認

・ビジネスマッチングサービスでの利用者・会員登録

・交流会の申し込み・入会審査

・イベント入場時の本人照会

・自治体等のイベント申し込み

・オンラインゲームの利用者年齢確認

・年齢による利用料金区分のある施設・サービス

・物品購入時の重複応募防止、転売対策

「クリィeKYC」サービス開始キャンペーン

サービス提供開始を記念し、期間限定にて無償で本サービスを提供。キャンペーンの内容・申込みは以下のURLより。

サービス開始記念キャンペーンURL： https://forms.kri.ltd/form-answer/BKgaxzlY/input

■クリィeKYC

サービス開始日：2月27日

利用料金：フリープラン／有償プラン 月額500円～

※利用料金はプランによって異なる

サービスURL：https://kri.ltd/ekyc