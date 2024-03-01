ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. AI
  3. 約1分で完了する本人確認サービス「クリィeKYC」
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン

約1分で完了する本人確認サービス「クリィeKYC」

SNSの本人認証や人材採用に活用できる

文● ASCII

　クリィは2月27日より、およそ1分で登録が完了するオンライン本人確認サービス「クリィeKYC」を提供開始した。

「クリィeKYC」サービス特徴 導入企業側のメリット

・最短1日で導入可能

　本サービスは、QRコードやリンクを設置するだけでも導入可能。専用アプリやシステム、サーバーなどの導入は一切不要。ITスキルがなくても簡単に導入できる。

・コストはおよそ10分の1以下

　圧倒的な安さを実現し、無料プランも用意。既存サービスと比較しおよそ10分の1以下のコストを実現（同社調べ）。

・時短と不正防止を実現

　AI自動判定を採用しておりスピーディーな判定を実現。AI自動判定後に提出書類が正しいことをユーザーに誓約させることで本人確認完了率100％となり、即時の本人確認を実現した。

・取得情報の管理が不要

　本サービスを利用したユーザーの提出情報はクリィが一括管理。高セキュリティーの特許を取得しているクリィが安全に管理することにより、導入企業側の情報管理が不要。

「クリィeKYC」サービス特徴 ユーザー側のメリット

・およそ1分間で本人確認完了

　自身のスマートフォンを使い、ガイダンスに沿って、身分証明書と自身の顔を自動撮影。審査の待ち時間は無く、およそ1分間で登録完了。専用アプリのダウンロードなども不要だ。

・必要な情報だけを企業に開示

　「年齢のみ」「生年月日のみ」「顔写真のみ」など、企業側が必要とする情報のみを開示可能。従来のeKYCように、身分証明書内の全ての情報を企業側に開示する必要はない。

本人確認・年齢確認の必要な利用シーン例

・犯収法の特定事業者が実施する本人確認
・人材会社の登録時の本人確認
・酒類販売や年齢での入場制限が必要なシーンにおける年齢確認
・ネットオークション・フリマ・中古品販売などでの本人確認
・各法対象事業者による雇用時の年齢確認
・マッチングアプリの会員登録
・不動産関連取引時の本人確認
・宿泊施設・民泊サービスの宿泊者名簿作成、備品破損や盗難対策
・ライブ・スポーツ観戦チケットなど転売対策、重複応募の防止
・競馬・競輪・レースなど公営競技の年齢確認

一般事業者・サービスなどの利用シーン例

・正社員・パート・アルバイト採用時の身元確認
・SNS・口コミサイト・会員組織などの本人確認マーク付与
・レンタル・シェアリングサービスでの本人確認や年齢確認
・ビジネスマッチングサービスでの利用者・会員登録
・交流会の申し込み・入会審査
・イベント入場時の本人照会
・自治体等のイベント申し込み
・オンラインゲームの利用者年齢確認
・年齢による利用料金区分のある施設・サービス
・物品購入時の重複応募防止、転売対策

活用シーン（例）

活用シーン（例）

「クリィeKYC」サービス開始キャンペーン

　サービス提供開始を記念し、期間限定にて無償で本サービスを提供。キャンペーンの内容・申込みは以下のURLより。

サービス開始記念キャンペーンURL： https://forms.kri.ltd/form-answer/BKgaxzlY/input

■クリィeKYC
サービス開始日：2月27日
利用料金：フリープラン／有償プラン 月額500円～
※利用料金はプランによって異なる
サービスURL：https://kri.ltd/ekyc

■関連サイト

「ASCII STARTUPウィークリーレビュー」配信のご案内

ASCII STARTUPでは、「ASCII STARTUPウィークリーレビュー」と題したメールマガジンにて、国内最先端のスタートアップ情報、イベントレポート、関連するエコシステム識者などの取材成果を毎週月曜に配信しています。興味がある方は、以下の登録フォームボタンをクリックいただき、メールアドレスの設定をお願いいたします。

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【3/1展示】赤外線センサーを活用した害獣、害虫検知のAIカメラ開発にも取り組む、FutuRocket株式会社――JID 2024 出展企業紹介

【3/1展示】赤外線センサーを活用した害獣、害虫検知のAIカメラ開発にも取り組む、FutuRocket株式会社――JID 2024 出展企業紹介

2024.02.28
映像×AIの調査サポートサービス「Safie Survey」

映像×AIの調査サポートサービス「Safie Survey」

2024.02.28
Stena Expense、簡単に経費分析できる「アナリシス」機能を追加

Stena Expense、簡単に経費分析できる「アナリシス」機能を追加

2024.02.27