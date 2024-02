インティ・クリエイツは2月21日、東京都・吉祥寺で開催されるインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2024」に参加すると発表した。

同社のブースでは、2024年5月30日発売予定の最新作『九魂の久遠』、《蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト》シリーズのリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』、《ラブライブ!サンシャイン!!》の公式スピンオフ作品《幻日のヨハネ》の世界を舞台にした探索型2Dアクションゲーム『幻日のヨハネ-BLAZE in the DEEPBLUE-』の合計3タイトルを試遊体験できる。

試遊すると、それぞれのタイトルの試遊者特典グッズがプレゼントされる。

イベントは2024年3月2日~3日に開催となり、1日目はビジネスデイ、2日目が一般公開日となる。詳細は下記の概要、およびイベント公式サイトを参照してもらいたい。

【イベント概要】

●イベント名:TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2024

●会場:武蔵野公会堂・吉祥寺REIホテル(東京都武蔵野市・吉祥寺)

●開催日時:

2024年3月2日13時~17時 ※ビジネスデイ

2024年3月3日10時~17時

●ブース位置:武蔵野公会堂会場 2階(第1・2会議室)

●入場料:

ビジネスデイ 3000円 ※一般公開日も入場可能

一般公開日 1000円

●イベント公式サイト:https://indiegamessummit.tokyo/

『九魂の久遠』のプレイアブル出展内容

展示される体験版は、15分間のプレイ時間でネコの「クオン」を操作し、特徴的なシステム「アニマリヴァイヴ」の基本的な遊びが楽しめるチュートリアルステージを攻略した後、「境界の冥道」から繋がる「濁流樹海」「巨岩平原」の2ステージのどちらかを選んでプレイできる。

また、強化アイテム「九魂石」を使ったクオンの強化要素も体験可能。九魂が尽きる前に、最後に待ち受ける妖魔獣人「ガルベストン」と「アリス」に挑もう。

遊んだ人には、直径56mmの特製缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼント!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』の

プレイアブル出展内容

展示される体験版は、ダウンロード版に収載されている15曲に加え、未発表の第二期DLCから8曲を密かにインストールした、全23曲から2曲がセレクトできる先行体験バージョン。

遊んだ人には、発売記念イラストを使用したポストカードをプレゼント!

『幻日のヨハネ-BLAZE in the DEEPBLUE-』の

プレイアブル出展内容

製品版とほぼ同じ内容でゲームの開始から最初のボス戦までを楽しめるステージ1「海底神殿」と、より深いステージ探索を楽しめるステージ2「洞窟」から選べるようになっている。

遊んだ人には、ポストカード(全2種)のうち1個をプレゼント!

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年2月15日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

タイトル:幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-

(ゲンジツのヨハネ ブレイズ イン ザ ディープブルー)

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

発売日:発売中(2023年11月16日)

価格:

パッケージ通常版:6380円

パッケージ限定版:1万4080円

ダウンロード版:5280円

CERO:A(全年齢対象)

©PROJECT YOHANE

©INTI CREATES CO., LTD.

©HAPPINET