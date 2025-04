ユービーアイソフトは4月15日、神話が息づくペルシャを舞台にしたアクションアドベンチャー『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』をAndroidとiOS向けに配信。

価格は2200円だが、本日から3週間の期間中は発売記念セールで1500円にて購入できる。また、ゲーム序盤を無料で体験可能なトライアル版も配信中だ。

▼モバイル公開トレーラー

本作はPC/Mac/コンソール向けに発売しており、Ubisoft Da NangスタジオがiOS・Android版への最適化を担当。プレイ時のインターネット接続は不要のため、外出先でも没入感のあるゲーム体験を楽しめる。

Ubisoft Da Nang アソシエイトプロデューサー Nhi Ho Ngoc Bao氏 「私たちのスタジオは、これまでにさまざまなタイトルをモバイル機器向けに調整しており、初期から重要な要素に重点を置いて取り組むことができました。その結果、すべてのプレイヤーの皆さんが楽しくプレイできるゲームプレイを実現したことを嬉しく思います。」

iOS・Android版は、クオリティの高いグラフィックとスムーズなゲームプレイを実現しており、最新のデバイスでは60FPSで作動する。スマートフォンとタブレット向けに最適化されているため、外部コントローラーでもタッチ操作でも本作をプレイ可能だ。

コントロールの割り当てやタッチ操作のカスタマイズによって、サイズや位置、透明度などの細部まで調整可能。さらにオート回復薬やオート受け流し、スローのオプションなどの機能が追加され、モバイル機器向けにそのほかの操作性も向上している。

本作はGame Awards 2024にてInnovation In Accessibility賞を受賞しており、iOS・Androidでもアクセシビリティ機能はすべて活用可能。また敵とのエンカウントやアクションアシストによる難易度も調整できる。

Ubisoft Da Nang ゲームコンテンツディレクター Alexis Denancé氏 「複雑な操作体系をモバイルに適応させるため、明確な視覚的フィードバックを備えたボタン操作からコントロールの調整まで、詳細にいたるプランがありました。またアクションや戦闘をより快適なものにするため、新たに操作性に関するオプションを取り入れました。」

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』では、才能ある若き戦士サルゴンとして精鋭部隊である不死隊の一員となり、さらわれたガッサン王子を救出するべく、かつての栄華を失い呪われたカーフ山を探索する。

プレイヤーは時の力や戦闘スキル、さまざまなアビリティを駆使してコンボを繰り出し、時に蝕まれた敵や神話上の生き物を打ち破って、戦士としての力を発揮することになる。

サルゴンの物語を通じて、壮大な遺跡やそれぞれが独特の雰囲気や不思議、危険に満ちているエリアなど、ペルシャに着想を得た世界観のワールドを探索し、パズルや隠された宝、クエストなど謎に満ちたカーフ山の秘密を解き明かそう。

また配信を記念したXキャンペーンを実施。当選者にはスマートフォン向けゲームコントローラー「Backbone One PlayStation版(USB-C)(第2世代) 」をプレゼント。ぜひ応募してみてはいかがだろうか。

詳細はUbisoftジャパン公式Xの投稿を確認してほしい。また、Backbone製品の詳細は公式サイトでチェックしよう。

【概要】

期間:2025年4月15日12時~4月22日11時59分

応募方法:X公式アカウントのフォロー&該当ポストのリポスト

賞品:Backbone One PlayStation版 (USB-C) (第2世代) ……2名

▼ユービーアイソフト公式X(Twitter)

https://x.com/UBISOFT_JAPAN

▼キャンペーンポスト

https://x.com/UBISOFT_JAPAN/status/1912016940610072955

【ゲーム情報】

タイトル:プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2025年4月15日)

価格:2200円

※発売から3週間は記念セールで1500円で購入できる。

IARC:16+(16才以上対象)

© 2023 Ubisoft Entertainment. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license