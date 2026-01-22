ユービーアイソフトは1月22日、完全リメイク作品として2020年に開発を発表していた「プリンス オブ ペルシャ 時間の砂 リメイク（※）」について、開発中止を発表した。開発チームからは以下のメッセージが寄せられている。

※リメイク元は2003年発売

【翻訳】

プリンス・オブ・ペルシャ コミュニティの皆様へ この度、皆様に直接お知らせいたします。 『プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂』リメイクの開発を中止するという苦渋の決断を下しました。 大変残念なお知らせであることは重々承知しております。このゲームはファンの皆様、そして開発に携わったチームにとって計り知れない意味を持つものです。 このプロジェクトには大きな可能性を秘めていましたが、皆様にご満足いただけるクオリティを実現することができず、開発を継続するには、責任を持って投入できる以上の時間と投資が必要となりました。そして、『時間の砂』の真髄を体現する作品とはかけ離れたものをリリースしたくありませんでした。 プリンス・オブ・ペルシャという世界観、そしてレガシーは、私たちにとって今もなお大きな意味を持ち続けています。今回の決定は、このシリーズから撤退することを意味するものではありません。 『プリンス・オブ・ペルシャ』への皆様の情熱、忍耐、そして愛に感謝申し上げます。 ―― プリンス・オブ・ペルシャ チーム

これは、ユービーアイソフトが大規模な組織改革を行い、今後3年間のロードマップを大幅に改訂すると発表したことに由来する。

リリースでは、現在開発中のいくつかのプロジェクトは中止し、特定のゲームに品質向上と価値最大化を図るための追加時間を提供するとしている。

中止するタイトルとして「プリンス オブ ペルシャ 時間の砂 リメイク」を挙げ、ほか未発表の4タイトル（内3つは新規IP）と、モバイルタイトルが含まれるという。そしてそのぶんのリソースを、7本のタイトルに割り当てるとしている。

ユーザーからは「俺たちのプリンスオブペルシャがぁぁぁ!!」「音沙汰無いからそんな気はしてたが…」「あれめっちゃ面白かったのにな」「UBIで一番好きなのがプリンスオブペルシャなのに…」「残念だな、今のハード性能でリメイクしたらもっと面白くなりそうだった」など、無念の声が寄せられていた。