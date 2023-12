タイトーは12月5日、対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズのアーケード最新作『ストリートファイター6 タイプアーケード』の稼働日を発表した。稼働日は、2023年12月14日となる。また、公式サイトでは、設置店舗を公開している。

さらに、同日2023年12月14日に、「プラサカプコン 吉祥寺店」にて、プロゲーマーのかずのこさん/どぐらさん/タレントのRaMuさんと対戦ができる「稼働記念イベント」を開催。来場者には、先着で50名に特製トートバッグをプレゼントするという。

アーケード最新作が2023年12月14日より全国一斉稼働!

最新作では、キャラクター20体を稼働時より選択できる。また、所有しているコントローラーを筐体に接続してプレイでき、家庭用ゲーム機での興奮そのままにゲームセンターでも楽しめる。

ほかのプレイヤーとの対戦プレイでは、2敗するまでゲームオーバーにならない「セイフティーモード」をシリーズ初実装。すべてのプレイヤーに向け、より遊びやすく進化している。

さらに、設置店舗での大会開催を支援するなど、ゲームセンターならではの企画も検討しているとのこと。『ストリートファイター6 タイプアーケード』に期待しよう。

最新作初!2023年12月14日に

「プラサカプコン 吉祥寺店」にてリアルイベント開催!!

稼働初日の2023年12月14日に、「プラサカプコン 吉祥寺店」にて、『ストリートファイター6 タイプアーケード』初となるリアルイベントを開催。

「ストリートファイター」シリーズのものまねでお馴染みの「NOモーション。」さんをMCに迎え、ゲストの人気プロゲーマーの「かずのこ」さんや「どぐら」さん、グラビアタレントでインフルエンサーの「RaMu」さんによるエキシビションマッチを、「NOモーション。」さんの実況で披露する。

ゲストの3人には、来場者との対戦プレイにも参加予定。さらに来場した人には、先着で50名に特製トートバッグ、プレイした人には特製ICカードステッカーのプレゼント(数量限定)も用意しているという。この機会に来場してみてはいかがだろうか。

【イベント情報】

名称:『ストリートファイター6 タイプアーケード』稼働記念イベント

日程:2023年12月14日10時~12時

場所:プラサカプコン 吉祥寺店

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kichijyoji/

出演(五十音順):

ゲスト:かずのこさん(Burning Core所属 プロゲーマー)

どぐらさん(Crazy Raccoon所属 プロゲーマー)

RaMuさん

MC:NOモーション。さん

内容:

●『ストリートファイター6 タイプアーケード』エキシビションマッチ(観覧可)

●ゲストとの『ストリートファイター6 タイプアーケード』対戦会(先着順)

●『ストリートファイター6 タイプアーケード』ロゴ入り特製トートバッグの配布(先着50名・来場特典)

●『ストリートファイター6 タイプアーケード』特製ICカードステッカーの配布(数量限定・プレイ特典)

※ゲストとの対戦会は、予定数に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※特製トートバッグ、および特製ICカードステッカーの配布は、数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※店内のスペースに限りがあるため、入場を規制させていただく場合がございます。

※当日はメディア等による取材撮影が行われる場合があります。ご来場のお客様が映り込んだ画像・映像が使用される場合がございますので、予めご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6 タイプアーケード

ジャンル:対戦格闘

メーカー:タイトー/カプコン

稼働日:2023年12月14日

プレイ料金:100円~

プレイ人数:1人~2人

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※TAITO、TAITOロゴは、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。