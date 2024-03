タイトーは3月27日、対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズのアーケード最新作『ストリートファイター6 タイプアーケード』(以下、SF6TA)にて、大型アップデートを実施すると発表。実施日は、2024年4月2日となる。

本アップデートにより新キャラクター「ED」が参戦するほか、家庭用ID(「FIGHTERS ID」)との連携で家庭用で所持している「Outfit」(コスチューム)などを『SF6TA』でも使用可能に。

さらにアーケード版限定の「ギルドルーム」開放など多岐にわたる拡充を予定している。

新キャラクター「ED」、新ステージ「Ruined Lab」がアーケードに登場!

前作『ストリートファイターV』で初登場した「ED」は、サイコパワーにボクシングの素早い動きが加わった戦闘スタイルが特徴のファイター。

彼とともに登場する新ステージ「Ruined Lab」は シャドルーの崩壊の余波を受け廃墟と化した研究所跡で、被実験体のボティが数体配置されているなど、「ED」との関連性の強いステージだ。

「FIGHTERS ID」との連携で家庭用「Outfit」や「カラー」などが使用可能に!!

家庭用ID(「FIGHTERS ID」)を『SF6TA』モバイルサイトにて連携させることで、家庭用で所持している「Outfit」のほか、「カラー」や「称号」をプラットフォームを越えて『SF6TA』でも利用できるように。

※「FIGHTERS ID」との連携には、「NESiCA」または「アミューズメントICカード」対応ICカードの登録に加えて、『SF6TA』モバイルサイトにて「MY ROOM」の登録が必要です。「MY ROOM」はこちらをご参照ください。(https://sf6ta.jp/login)

※「NESiCA」「アミューズメントICカード」対応ICカードについてはこちらをご参照ください。(https://nesica.net/)

アーケード版限定機能「ギルドルーム」開放!

SF6TAプレイヤーの仲間を集めてグループを形成する「ギルドルーム」が『SF6TA』モバイルサイトの「MY ROOM」に開放される。対人戦で勝利または引き分けることでギルドポイント(GP)を獲得でき、通算や期間累計のGPに応じてギルド加入メンバー全員が特別報酬を獲得できる。

※対人戦に敗北してもGPは減少しません。勝利:+2GP、引き分け:+1GP、となります。

猛者たちが激突「マスターレート」開放! 「ACT.1」開始!

2024年4月~6月の間「ACT.1」が実施される。MASTERランクに到達したプレイヤーは、マスターレート(MR)の高さを競うランキング戦を展開、期間中のMRに応じて、「MASTER」のさらなる上位ランク「LEGEND」や、ACT特別称号を獲得できる。

※MRは各プレイヤーの戦績によって随時変動し、ACT終了後に上位プレイヤーは「LEGEND」に認定される。

より自分にあった対戦マッチング設定に変更が可能に!

プレイ中、ARCADEモードは対戦ステージ移動のタイミング中に限り、TRAININGモードはトレーニングモードの残り時間中に限り、対戦マッチングの設定を変更できるようになる。

これにより全国対戦で対戦する相手プレイヤーの実力や、同じギルド所属プレイヤーとの対戦などを任意で設定でき、より自分にあった楽しみ方を選択できるようになる。

バトルバランスを一部調整

家庭用版「Ver1.0400 2024/2/27版」を適用し、対戦におけるバトルバランスを一部調整している。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6 タイプアーケード

ジャンル:対戦格闘

メーカー:タイトー/カプコン

稼働日:稼働中(2023年12月14日)

プレイ料金:100円~

プレイ人数:1人~2人

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※TAITO、TAITOロゴは、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。