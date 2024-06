タイトーは6月21日、対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズのアーケード最新作『ストリートファイター6 タイプアーケード』(以下、SF6TA)において、大型アップデートを実施すると発表。アップデート日は、2024年6月26日となる。

アップデートでは、新キャラクター「豪鬼」、ならびに新ステージ「ENMA's HOLLOW」の追加、全キャラクターのバトルバランスの調整などが行われる。

新キャラクター「豪鬼」&

新ステージ「ENMA's HOLLOW」がアーケードに登場!

「豪鬼」は『ストリートファイターIIX』で隠しボスとして初めて登場して以来、以降シリーズ歴代作品に参戦してきた人気キャラクターの1人で、移動速度の速さや多彩な必殺技による攻め手の豊富さが特徴。

「豪鬼」とともに登場する新ステージ「ENMA's HOLLOW」は豪鬼が日々地獄の特訓を続ける灼熱の場所で、「豪鬼」との関連性の強いステージだ。

全キャラクターのバトルバランスを調整

家庭用版「Ver1.05010 2024/6/3版」を適用し、全キャラクターのバトルバランスを調整。

「豪鬼」登場記念プレゼントキャンペーン開催中!

「豪鬼」の登場決定を記念して、「豪鬼」がデザインされたオリジナルデザインのアミューズメントICカードや特製ステッカーが当たるプレゼントキャンペーンを開催。

期間中に「NESiCA」または「アミューズメントICカード」を用いて3日以上『SF6TA』をプレイした人の中から抽選で合計110名に進呈する。キャンペーン期間は、2024年6月30日まで。

【キャンペーン期間】

2024年6月30日23時59分まで

【当選賞品】

1. オリジナルアミューズメントICカード……10名

2. 特製ステッカー(デザインA)……50名

3. 特製ステッカー(デザインB)……50名

【応募方法】

1.『SF6TA』モバイルサイトの「MY ROOM」にログイン後、キャンペーン参加のチェックボックスにチェックを入れる。

2.「NESiCA」または「アミューズメントICカード」を用いて『SF6TA』をプレイ。

【当選案内】

2024年7月中旬予定(予告なく前後する場合がございます)

初の「公式店舗間交流会」を2024年6月30日に開催!

2024年6月30日に、「ゲームランド 新さっぽろ店」と「プラサカプコン 横須賀店」にて、『ストリートファイター6 タイプアーケード』のリアルイベントを開催。

「ストリートファイター」シリーズのものまねでお馴染みの「NOモーション。」さんをMCに、ゲームの世界から出てきたアイドル「ニーキューオメガ」さんをアシスタントに迎え、2店舗間のオンライン対戦と対面での店舗内対戦を実施する。

さらに、参加者には、特製ICカードステッカーのプレゼントも用意している。この機会に参加してみてはいかがだろうか。

【イベント情報】

名称:『SF6TA』店舗間交流会

開催日:2024年6月30日 14時~17時

<参加エントリー> 当日13時~13時45分

場所:ゲームランド 新さっぽろ店

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shinsapporo/

プラサカプコン 横須賀店

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/yokosuka

出演:

[MC] NOモーション。

・「矢野ともゆき。」さん:https://x.com/NOMOTIONtomo333

・「星ノこてつ。」さん :https://x.com/NO79369371

[アシスタント] ニーキューオメガ(公式サイト:https://q2q-official.com/)

※「NOモーション。」さんは、「ゲームランド 新さっぽろ店」に「矢野ともゆき。」さん、「プラサカプコン 横須賀店」に「星ノこてつ。」さんが別れてご出演となります。

※「ニーキューオメガ」さんは、プラサカプコン 横須賀店でのご出演となります。

「NOモーション。」

「ニーキューオメガ」

【イベント内容】

「店舗間交流会」は、2店舗によるオンライン対戦と、対面での店内対戦を行うイベント。参加定員は各店舗で24名となる。3人でチームを組み、店内対戦は1名vs1名で対戦し、勝利するごとに所属チームが1ポイント獲得、対戦を2回行い最もポイントを獲得したチームが優勝となる。

オンライン対戦は、チームが勝利すると所属店舗が1ポイント獲得、対戦を2回行いより多くポイントを獲得した店舗が勝利となる。チームメンバーは、当日エントリーした希望者より抽選にて決定。希望者多数の場合は、参加者も抽選にて決定する。

【大会概要】

参加定員:24名(8チーム24名) ※各店舗ごと

実施時間:

●参加エントリー受付:13時~13時45分

●店内対戦:14時~15時30分

●オンライン対戦:15時30分~17時

参加費:無料

《注意事項》

※ 参加を希望される方は、参加エントリー受付時間内に、必ずエントリーしてください。

※ 参加希望者が多数の場合は、抽選にて参加者を決定します。

※ 店内のスペースに限りがあるため、入場を規制させていただく場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6 タイプアーケード

ジャンル:対戦格闘

メーカー:タイトー/カプコン

稼働日:稼働中(2023年12月14日)

プレイ料金:100円~

プレイ人数:1人~2人

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

※TAITO、TAITOロゴは、日本およびそのほかの国におけるタイトーの商標または登録商標です。