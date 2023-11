Behaviour Interactiveは11月29日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、映画「チャイルド・プレイ」でお馴染みのホラーアイコンである「Chucky」(チャッキー)が新キラーとして正式に追加されたと発表。「Dead by Daylight:チャッキー」の価格は575円となる。

先んじて行なわれたPTB(パブリックテストビルド)では、全世界のプレイヤーから過去最高レベルのポジティブな評価を得て、満を持して新キラー「The Good Guy」(グッドガイ)として「Chucky」が霧の森へ参戦する。その可愛らしい見た目や動きからは想像もつかない残虐なプレイで、逃げ回るサバイバーたちを恐怖のどん底へ陥れることだろう。

また、『Dead by Daylight』の全世界の総プレイヤー数は先日6000万人を突破したことも発表された。まだ本作をプレイしたことのない人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

Dead by Daylight | 『チャッキー』 | リリーストレーラー

さぁ“アレ”を楽しむ時間だね! -

コミュニティ待望のチャッキーがついにプレイ可能に

『Dead by Daylight』コミュニティから、とくに要望の多かったチャッキーの参戦は、彼ならではの遊び心をゲームに加えた。その小柄な体格から霧の森への登場は難しいとされてきたが、Universal Products & Experiencesとの協力と制作チームによる懸命な努力と工夫、チャレンジが実を結び、キラーとして初めて三人称視点を採用することで本作への登場が実現している。

チャッキーがサバイバーを追い詰める方法は非常にユニークで、他者を翻弄する彼ならではの口の悪さも、本チャプター特有の魅力として存分に表現されている。

また、歯に衣着せぬ物言いと個性的なプレイスタイルに加え、原作でチャッキーの声を務めた声優Brad Dourif(ブラッド・ドゥーリフ)さん本人が本作でも声優も務めることから、プレイヤーは史上最恐の殺人人形による、原作さながらの“狂気のお騒がせ”を『Dead by Daylight』でも目撃することになるだろう。

四方八方から聞こえる足音と拡がる足跡、

一瞬の隙を突く高速攻撃に要注意!

可愛らしく小柄な見た目に反し、チャッキーの殺人に対する執念は決して侮れない。油断すれば彼の不吉な声が近づき、冷たく醒めた笑いを目の前で拝むことになるだろう。

マップ中を効果的に動き回るチャッキーは、特殊能力である「Hidey-Ho Mode」(ハイディホーモード)を発動すると、ありとあらゆる方向から物音や足跡を作り出す「Footfalls」(足取り)でサバイバーを聴覚的・視覚的に混乱させる。

また、「ハイディホーモード」中は、二つの特殊能力「Scamper」(駆け抜け)と「Slice & Dice」(斬り付け)を使用でき、「駆け抜け」では窓を乗り越え、倒れたパレットをくぐり抜けるなどしてサバイバーに奇襲を仕掛ける。

一方、「斬り付け」ではチャッキーがサバイバーに急接近して飛びかかり、ナイフで傷を負わせる。

チャッキーらしさを表現した、

残酷ながらも遊び心満載の3つのパーク

今回、グッドガイとして追加されるチャッキーには3つの個性的なパークが備わっており、各パークはそれぞれチャッキーの残酷ながらも遊び心満載の魅力を最大限に引き出すものとなっている。

「Hex: Two Can Play(呪術:二人遊び)」

サバイバーがチャッキーを怯ませる、もしくは目眩しを試みると、サバイバー自身も目眩し状態にできるパーク。そのため、サバイバーをプレイするユーザーにはそういった作戦に二の足を踏むことになるだろう。

「Friends, ’Til The End(死ぬまで親友)」

常に新しい友だちを捜し求めるお人形、チャッキーの執着心が良く現れたパーク。オブセッション状態ではないサバイバーをフックに吊るすと、オブセッションのサバイバーが無防備状態になり、短時間だけそのオーラが視えるようになる。

一方、オブセッション状態のサバイバーをフックに吊るすと、別のランダムな生存者がオブセッション状態に変わる。新しくオブセッション状態になったサバイバーは叫び声を上げる仕様のため、チャッキーは位置を把握することができ、次のターゲットを絞りやすくなると言えるだろう。

「Batteries Included(電池付き)」

修理の完了した発電機周辺の範囲内にチャッキーがいる場合、移動速度が上昇し、逃げ惑うサバイバーに追いつけるようになるパーク。霧の向こうにチャッキーの姿が見えたら、とにかく全力で逃げることが最善策となるだろう。

殺人人形にふさわしい“最恐”コーディネイト

本チャプターのリリースにあわせ、映画「チャイルド・プレイ」シリーズを象徴するチャッキー用のコーディネイト2点が含まれる「死ぬまで親友コレクション」を発売。

ベリーレアコーディネイトの「死から蘇ったチャッキー」では、クラシックな縞模様のタートルネックとデニムのオーバーオールを着ており、縫合されることで何度でも蘇る無敵の殺人人形を表現している。

さらに、レジェンダリースキンの「グッドガール人形」コーディネイトでは、映画「チャイルド・プレイ/チャッキーの花嫁」より、チャッキーの恋人ティファニー・ヴァレンタインを霧の森に迎えることが可能。

お決まりのドレスとレザージャケットをまとい、原作でティファニーの声を務めたJennifer Tilly(ジェニファー・ティリー)さんが担当した特別なセリフ付きの仕様になっている。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.