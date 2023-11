Behaviour Interactiveは11月9日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、米ホラー映画「チャイルド・プレイ」から殺人鬼の魂を宿した邪悪な人形「Chucky」(チャッキー)が登場すると発表。

新チャプター「Dead by Daylight Daylight:チャッキー」は2023年11月29日よりリリース予定だ。

この取組みは、Universal Products and Experiencesとのコラボレーションによって実現する運びとなった。

▼オフィシャルトレイラー:

https://youtu.be/2GrXgFVy3Yk

1988年の第一作目公開以降、日本でも根強い人気を誇る「チャッキー」とのコラボレーションチャプター、「Dead by Daylight:チャッキー」のPTB(パブリックテストビルド)は、PC(Steam)にて2023年11月9日1時より実施され、期間限定でユーザーが参加できる。

PTBでは、チャッキーが新キラー「The Good Guy」(グッドガイ)として追加され、彼の残忍さがもたらすスリル満点の新たなゲーム要素をチャプターリリースに先駆けて体験可能だ。

Universal Games and Digital Platforms 事業開発部門シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラルマネージャー

Bill Kispert(ビル・キスパート)さんコメント

「長い間『Dead by Daylight 』ファンの皆様が待ち望んでいたチャッキーの参戦を、ついに今回実現することができました。霧の森で大暴れする彼の姿を存分にお楽しみください。」

Dead by Daylight パートナーシップ責任者

Mathieu Côté(マシュー・コート)氏コメント

「チャッキーはそのサイズゆえ、霧の森へ登場させることは難しいと思っていました。しかし、制作チームは見事にその予想を覆し、私が間違えていたことを証明してくれたのです。チャッキーの『Dead by Daylight 』参戦によって、マルチプレイヤーホラーゲームとして見逃せないチャプターに仕上がっていますので、ぜひご期待ください。」

小さいのに手に負えない凶暴さ。小回り抜群の能力と、あまりの口の悪さに思わずあなたも苦笑い……

新キラー「グッドガイ」として追加されるチャッキーは、殺人鬼としての底力もさることながら、その口の悪さを侮ることはできない。

本チャプターでは、映画「チャイルド・プレイ」にてチャッキーの声を務めた声優のBrad Dourif Dourif(ブラッド・ドゥーリフ)さん本人が音声を担当。包丁さばきに勝るとも劣らない、痛烈なセリフが炸裂する場面をお聞き逃しなく。

マップ中を密かに動き回るチャッキーは、特殊能力である「Slice & Dice」(斬り付け)を使って突進し、無防備なサバイバーに襲いかかる。

また、発電機の修理中や窓枠を乗り越える際の妨害、サバイバーをフックに吊るす時などは、チャッキーに乗り移った殺人鬼のチャールズ・リー・レイが幽霊として姿を現し、体の小さいチャッキーを手助けする。

一方で、チャッキーの小柄さはチェイス時に非常に有利に働くため、サバイバーは常に警戒態勢でいる必要があるだろう。

荒れ狂う怒りと小さな体格を生かし、窓枠やパレットの下を俊敏に通り抜ける「Scamper」(駆け抜け)能力を上手に使いこなすことで、これまでのキラーとはまったく違う方法で無防備なサバイバーに迫れる。ぜひ、PTBにてチャッキーならではの能力を体験してほしい。

また、「チャイルド・プレイ/誕生の秘密」「チャイルド・プレイ2」「チャイルド・プレイ/チャッキーの花嫁」など、チャッキーのオリジナルシリーズを象徴する数々のシーンに着想を得た要素も追加される予定のため、原作をより忠実に再現することで、本チャプターでのゲーム体験を一層盛り上げるだろう。

Dead by Daylightゲームデザイナー

Jason Guzzo(ジェイソン・グッゾ)氏コメント

「チャッキーがどこに現れるかは予測不能で、サバイバーはいつ鋭利なナイフでその身体を切り裂かれるか、恐怖に怯えることになるでしょう。彼が突然やってくる驚きと恐怖感はゲームにある種のワクワク感を与え、痛烈なセリフは恐ろしいながらもダークコメディ風の面白味を加えてくれました。拡大を続ける『Dead by Daylight』の世界に彼をキラーとして迎え入れられることを非常に光栄に思います。」

さまざまなスキンでチャッキーをあなた好みにカスタマイズ!

本チャプターの公式リリース時には、チャッキーファンにはたまらない注目のスキンも同時発売され、悪名高き連続殺人犯にふさわしいコーディネイトの数々でチャッキーを自在にカスタマイズできる。

その一つとして「グッドガール人形」コーディネイトが登場予定となっており、映画「チャイルド・プレイ/チャッキーの花嫁」にて、チャッキーの恋人ことティファニー・ヴァレンタインの声を担当した声優、Jennifer Tilly Tilly(ジェニファー・ティリー)さんが本コーディネイトでも音声を担当し、チャッキーのパートナーをリアルに再現している。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.