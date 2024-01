Behaviour Interactiveは1月10日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、人気ホラーゲーム「アラン・ウェイク」シリーズの主人公「Alan Wake(アラン・ウェイク)」が新サバイバーとして登場すると発表した。

Behaviour InteractiveとRemedy Entertainmentのコラボレーションにより実現した本チャプターのPTB(パブリックテストビルド)は、Steamにて2024年1月10日1時より実施している。

『Dead by Daylight:アラン・ウェイク』は、2024年1月31日からリリース予定。価格は未定だ。

※一部のゲーム内用語、ツール名称などはPTB時点の仮称です。発売時には変更される場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

闇から闇へと誘われる…

『アラン・ウェイク』の世界からエンティティが支配する霧の森へ

『アラン・ウェイク』の世界では、アランは「Return to Sender(リターン・トゥー・センダー)」や「The Sudden Stop(サドン・ストップ)」などを含む大ヒット作「Alex Casey(アレックス・ケイシー)」シリーズの作者であり、名の知れた才能あふれる作家。

不運なことに、休暇で訪れていた田舎町「Bright Falls(ブライトフォールズ)」で摩訶不思議な闇と直面し事態は急転していく。

彼は書いた覚えのないホラー小説の物語が現実のものとなり、異次元の世界「Dark Place(ダークプレイス)」に閉じ込められてしまう。

囚われの身となったアランは、そこから逃げ出そうと必死に奮闘する。自由を求め小説を書き続けるが、ついには別のダークプレイスへと引き渡され、そのままエンティティの領域に送り込まれてしまう…。

「暗闇の中、出口を求めて小さな光を探しながら、ふと『ナイト・スプリングス』の脚本で書いた霧に包まれた場所を思い出した。記憶がよみがえり、同じ霧が俺を包んだ。またしても見知らぬ場所に閉じ込められてしまった。なんとか逃げ道を見つけたい。理由は分からないが、脚本を書き直すことが鍵になるに違いない。」 - アラン・ウェイク、「Lost Manuscript」

今回のコラボレーションにおいて、「アラン・ウェイク」作品に命を吹き込む俳優たちの存在は欠かせない。本チャプターで登場するアランは、「アラン・ウェイク」シリーズの実写シーンでアランを演じる俳優Ilkka Villi(イルッカ・ヴィッリ)さんの特徴を再現し、声はシリーズを通してアランのセリフを担当してきたMatthew Porretta(マシュー・ポレッタ)さんが担当している。

プレイヤーはアランになりきって霧の森で新たな試練に立ち向かうだけでなく、今回のチャプターのために収録されたオリジナルのセリフも楽しめるだろう。

名作とのタッグで拡大が止まらない「ホラーの殿堂」

これまで『Dead by Daylight』には、映画からビデオゲームに至るまで、ホラー史に残る名キャラクターが数多く登場してきた。今回大人気ホラーゲームシリーズの主人公であるアランが参戦することで、サバイバーの多彩な顔ぶれが一層充実することになる。

昨年末に発表され大好評を得たシリーズ続篇『アラン・ウェイク 2』とともに、ファンに愛され続けるキャラクターのダークな新章を体験してみてはいかがだろうか。

Behaviour Interactiveパートナーシップ責任者Mathieu Côte(マシュー・コート)氏のコメント

「2010年の発売以来、『アラン・ウェイク』は『Dead by Daylight』の世界にも多大な影響を与えてくれました。全体的なテーマから細かな要素まで、両作は多くの共通点があります。アラン・ウェイクというキャラクターは『Dead by Daylight』の世界観にピッタリだと常に感じていたので、発売されたばかりのシリーズ続篇がまだ皆さんの記憶に新しい中、彼がサバイバーとして霧の森に登場することは、原点に戻ってきたようでとても感慨深いです。」

Remedy Entertainmentクリエイティブ・ディレクターSam Lake(サム・レイク)氏のコメント

「『アラン・ウェイク』が『Dead by Daylight』に登場することはとても光栄なことで、嬉しく思っています。Behaviour Interactiveと今回のコラボレーションに関して会話を始めた当初からすぐに意気投合し、両作品の世界観が驚くほど相性が良いのは明らかでした。互いに似たようなインスピレーションを多く得ており、本チャプターはまさに運命の組み合わせと言えます。先日『アラン・ウェイク 2』も発売されたので、新たな悪夢を皆さんにお届けするタイミングとしても完璧です。」

新機能「モディファイア」で

これまでにないゲームプレイを体験しよう!

本チャプターのリリースにともない、『Dead by Daylight』の恐怖をより一層掻き立てる新機能「Modifier(モディファイア)」が実装予定だと発表。

モディファイアとは、既存のマッチ形式に新たな調整を加える機能で、これまでとは一味違うエキサイティングな体験を楽しめるようになる。

このモディファイアの第一弾として「Lights Out(消灯)」が期間限定で登場。「消灯」が適用された状態では、プレイヤーが使い慣れたアイテムや仕様などが使用不可になり、いつにも増して不安と恐怖に飲み込まれた雰囲気があたりを包むだろう。

モディファイア「消灯」は今後数週間以内に実装予定とのことなので、実装に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

Alan Wake © Remedy Entertainment Plc 2010 - 2024. "Alan Wake" is a trademark of Remedy Entertainment Plc, registered in the United States and other countries. All rights reserved.