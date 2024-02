Behaviour InteractiveとLunarch Studiosは2月14日、新作パズルアドベンチャーゲーム『Islands of Insight』をSteamで配信した。価格はスタンダードエディションが3400円、デラックスエディションが4500円。デラックスエディションは2024年2月21日まで4050円で購入できる。

本作では、ほかのプレイヤーとインタラクション可能なシェアードワールドにて、「Seeker:シーカー(探求者)」として、心安らぐパズルの旅を楽しめる。5つのユニークな世界に散らばる1万点以上のパズルは、自らのペースで心の赴くままに解き進めることが可能だ。

世界屈指のパズルデザイナーたちによって編み出されたパズルの数々は、初心者から経験豊富なパズルゲームファンまで幅広い層が楽しめるだろう。

Lunarch Studios CEO兼ゲーム・ディレクター

Elyot Grant(エリオット・グラント)氏コメント

「『Islands of Insight』の美しい風景や感動的な瞬間、そして閃きをもたらす様々なパズルについて、こうして皆さんに体験していただける日を迎えることができ大変嬉しいです。本作ではパズルに特化したうえでひと味違うアドベンチャーゲームを目指しました。

どこか新しく、驚きに満ちた『Islands of Insight』での体験は、どんなプレイヤーの方にでも楽しんでいただけることでしょう。皆さんから感想を伺えるのがとても楽しみです!」

ついに公式配信開始!

限定アイテムが手に入るデラックスエディションも

Steamにて『Islands of Insight』のスタンダードエディション(3400円)とデラックスエディション(4500円)を購入できる。デラックスエディションには、美しい島々を称えるデザインが施された数々の限定アイテムが満載となっている。

その内の「Sterling Cosmetic Set(スターリングコスメティックセット)」では、2種類の衣装、グローブ、ヘッドピース、翼と痕跡が含まれており、古代の希少な創造物を身につけながらパズルを楽しめる。

デラックスエディションは2024年2月14日3時から2月21日2時までの期間に購入すると、10%の割引が適用されるのでこの機会をお見逃しなく。

※一部のゲーム内用語は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※『Island of Insight』をプレイいただく際の推奨スペックはこちらからご確認いただけます。

【ゲーム情報】

タイトル:Islands of Insight

ジャンル:パズルアドベンチャー

配信:Behaviour Interactive

開発:Lunarch Studios

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2024年2月14日)

価格:

スタンダードエディション:3400円

デラックスエディション:4500円

※デラックスエディションは2024年2月21日までプロモーション価格で4050円。

【推奨環境】

OS:Windows 10/ Direct X 11 or later

プロセッサー:Intel Core i5-11600K or AMD Ryzen 5 5600

メモリー:16GB RAM

グラフィック:NVidia GeForce GTX 1070 or Radeon RX Vega 56. 8GB VRAM

DirectX:Version 11

ネットワーク:ブロードバンドインターネット接続

ストレージ:35GBの空き容量

© 2015-2024 BEHAVIOUR, ISLANDS OF INSIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.