Behaviour Interactiveは11月1日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で発売中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、狂気の殺戮に走った恐ろしくも愛らしいクマのぬいぐるみ「Naughty Bear(ノーティベア)」のコーディネイトを発売したと発表。

最狂テディベアが『Dead by Daylight』の世界でサバイバーを執拗に追いかける、なんとも“怖可愛い姿”を体験してみてはいかがだろうか。

ノーティベアコレクションのトレーラー

『Naughty Bear(ノーティベア)』は、2010年にBehaviour Interactiveが発売した、暴れん坊のクマがメインキャラクターのアクションアドベンチャーゲーム。本作では、クマのぬいぐるみたちが暮らす平和な島を舞台に、誕生日パーティーに一人だけ招待されなかった「ノーティベア」が、怒り狂いほかのクマたちへ復讐を遂げていく。“相手を追いまわす”というゲーム性は、後に開発される『Dead by Daylight』の基盤の一つとなったとのこと。

『Dead by Daylight』初の試み!独自のメメント・モリがコーディネイトに付いてくる残忍さの中に遊び心が見え隠れする、巨大クマで最狂キラーをプレイしよう

「ノーティベア」へと変身出来る今回のコーディネイトは、『Dead by Daylight』を代表する人気キャラクター「トラッパー」をプレイする際に使用可能となる。また、本コーディネイトを使用時は「ノーティベア」用に独自に創作されたメメント・モリを発動可能。

従来、見た目を完全に変身させるコーディネイトを適応しても、元のキャラクターのメメント・モリが発動されていたが、今回は本作初の試みとして、独自のメメント・モリが付随するこれまでにない稀少なコーディネイトが追加された。

このコーディネイトの仕様は、特別なレア度を表わす新仕様として「ヴィセラル・レジェンダリー」と名付けられている。

不気味な笑みを浮かべつつ、まるでおもちゃを扱うようにサバイバーに手をかける巨大クマは、可愛らしい見た目からは想像もできない残忍な姿をユーザーに見せつけることだろう。かつては愛くるしい存在だったテディベアが、狂気に満ち霧の森でサバイバーを追いまわす姿をぜひ体験しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.