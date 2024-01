Behaviour Interactiveは1月31日、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)に、世界的に評価の高いホラーゲーム『アラン・ウェイク』シリーズの主人公「Alan Wake」(アラン・ウェイク)がサバイバーとして正式に追加されたと発表。

『Dead by Daylight』にひしめくホラー界を代表するキャラクターの顔ぶれは、Behaviour InteractiveとRemedy Entertainmentのこの度のコラボレーションにより一層充実する形となった。霧の森に漂う不穏な闇の中で、アランの新たな物語が幕を開ける。

『Dead by Daylight:アラン・ウェイク』の価格は550円~。デジタルストアごとで価格は異なるので、各ストアを確認してほしい。

Dead by Daylight | アラン・ウェイク | オフィシャルトレーラー

再び闇に囚われた、悩める作家「アラン・ウェイク」

『アラン・ウェイク』シリーズでは、心を揺さぶるホラーストーリーが複数の作品にて繰り広げられてきた。中でも2023年10月にリリースされた最新作『アラン・ウェイク2』は、世界で高い評価を受けている。

アランは、2010年に発売された第一作目でスランプに陥るベストセラー作家として登場し、気分転換のために田舎町「Bright Falls」(ブライトフォールズ)を訪れる。そこで悪夢のような出来事が次々と起こり、ついには行方不明となって謎めいた「Dark Place」(闇の世界)に閉じ込められてしまうのだった。

闇の世界からの脱出を試み、自由を求めて原稿を書き直す中、彼は「ナイト・スプリングス」の脚本で自身が書いた、霧に包まれた恐ろしい場所について思い出す。その記憶はやがて現実となり、彼はそのまま別の闇の世界であるエンティティの領域、『Dead by Daylight』の世界に飲み込まれてしまう……。

Behaviour Interactiveパートナーシップ責任者

Mathieu Côté(マシュー・コート)氏のコメント 「ついに霧の森に彼が登場する日を迎えられ、大変うれしいです。アランというキャラクターは『Dead by Daylight』の世界観にピッタリで、両作品ともにホラーの歴史を代表するキャラクターたちから影響を受けており、常にインスピレーションとして近しいものを感じていました。 皆さんが彼の身に降りかかる新たな悪夢にどのように対応するのか、とても楽しみです! アランにとっては一難去ってまた一難という感じでしょうね。」

アランの“これまでの経験”を最大限活かした3つのパーク

ブライトフォールズとダークプレイスでの壮絶な体験や、犯罪小説を長年執筆し続けてきた経験から、アランはおのずと生き残るための知識を身につけてきた。今回新たに追加される3つのパークは、彼の豊富な経験が最大限に活かされており、原作ゲームの『アラン・ウェイク』同様に“光”が鍵となっている。

・「Champion of Light(光の闘士)」は懐中電灯を照らすことで移動速度が上昇し、キラーを目眩しすると妨害の状態を与られ、一時的に移動速度を低下させる。

・「Boon: Illumination(恵み:イルミネーション)」は使用すると恵みのトーテムを作り出し、付近のサバイバー全員がマップ上の発電機とチェストのオーラが見えるようになる。また、点灯した恵みのトーテムが存在する場合は、トーテムの浄化速度や清める速度も上昇する。

・「Deadline(締め切り)」は負傷時に発動し、治療中や発電機の修理時にスキルチェックの頻度が上昇する。さらに、スキルチェックに失敗した場合のペナルティが半減する効果も持ちあわせる。

新リフト登場! 「学術書18:改訂」で闇に葬られた記憶を覗き込む

暗闇に包まれると、思い出だけが心の支えとなることがある。2024年2月1日に配信される「学術書18:改訂」では、アラン・ウェイク、デススリンガー、アーカム邸の新たな記憶を掘り下げ、闇に葬られたそれぞれの記憶を辿ろう。

学術書の新しいチャレンジを完了してリフトを進めることで、さまざまなキャラクターの魔除けやコーディネイト、プレイヤーカード用の「アラン・ウェイク」のアイテムを獲得できる。

また、プレミアムリフトパス限定でアランの「より闇の深い側面」コーディネイトが入手可能となる。

Dead by Daylight | 「学術書18:改訂」初公開トレーラー

『アラン・ウェイク』の世界に没入し、キャラクターになりきる新コレクション

本チャプターの発売と同時に、「アラン・ウェイク」シリーズを象徴するコーディネイトとスキンが複数登場。

ベリーレアコーディネイト「クラシックなアラン・ウェイク」では、乱れた短髪でパーカーにブレザーをまとったアランが印象的だ。第一作目の『アラン・ウェイク』でダークな旅の幕開けとなった事件のあと、アランがずっと着用していた本服装は、ファンにはお馴染みのものだろう。

ベリーレアコーディネイトの「ブライトフォールズ」では、アランがチェックのシャツとカジュアルなデニムを着こなし、リラックスした服装に身を包む。

さらに「アラン・ウェイク」シリーズから2名の人気キャラクターがレジェンダリーコーディネイトとなって霧の森に登場する。

有能なFBI捜査官「サーガ・アンダーソン」とダイナーのウェイトレス「ローズ・マリーゴールド」になりきって命がけのサバイバルを楽しもう。

「クラシックなアラン・ウェイク」と「サーガ・アンダーソン」は2024年1月31日より、「ブライトフォールズ」と「ローズ・マリーゴールド」のコーディネイトは2月7日に発売する。

異色の期間限定ゲームモード「モディファイア」第一弾「消灯」で、新感覚を味わおう!

従来の『Dead by Daylight』での常識が全く通用しない、新たな環境に足を踏み入れよう。

マッチにおける恐怖をより一層掻き立てる「Modifier」(モディファイア)の第一弾「Lights Out」(消灯)が、2024年2月8日より1週間の期間限定で実装される。

このユニークな期間限定の新ゲームモードでは、既存のマッチ形式に新たな調整が加えられ、一味違うエキサイティングな体験を楽しめる。

「消灯」が適応された環境では、マップは暗闇に包まれ、ロードアウトや脅威範囲、赤い傷マークなどお馴染みの仕様が使用不可となり、これまでにない恐怖でゲームプレイを盛り上げる。新機能の体験をお見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

