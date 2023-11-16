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ゲーム  >  ニュース  >  【PS Plus情報】『グランディア』などが11月21日よりクラシックスカタログ入り！

ゲームカタログには『百英雄伝Rising』や『機動戦士ガンダムEXTREME VS. マキシブーストON』などが追加

【PS Plus情報】『グランディア』などが11月21日よりクラシックスカタログ入り！

2023年11月16日 15時40分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月16日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年11月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計12本のタイトルが提供される。期間は2023年11月21日から。

　なお、ボクセルベースのぶっ壊し強盗アクションゲーム『Teardown』のみ、本日からゲームカタログに提供されている。発売間もない本作を、遊んでみてはいかがだろうか。

　なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年11月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）

『Teardown』

発売元：Tuxedo Labs AB
フォーマット：PlayStation 5（PS5）
ジャンル：アクション、ストラテジー
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年11月21日

 

『機動戦士ガンダムEXTREME VS. マキシブーストON』

発売元：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PlayStation 4（PS4）
ジャンル：アクション
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年11月21日

©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS

 

『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』

発売元：カプコン
フォーマット：PS4
ジャンル：アクション、RPG
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年11月21日

©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

 

『信長の野望･大志』

発売元：コーエーテクモゲームス
フォーマット：PS4
ジャンル：シミュレーション、ストラテジー
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年11月21日

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

そのほかの11月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）

●探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES（PS4）
●百英雄伝Rising（PS5／PS4）
●Superliminal（PS5／PS4）
●ダウンタウン乱闘行進曲マッハ（PS4）
●ダイダロス：ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ（PS4）

「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）

●『グランディア』（PS）

© 1997,1999 GAME ARTS/ESP キャラクターデザイン/草彅琢仁

●『Jet Moto』（PS）

●『風のクロノア 1＆2アンコール』（PS／PS2）

風のクロノア １＆２アンコール & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

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▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら

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※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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