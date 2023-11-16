ゲームカタログには『百英雄伝Rising』や『機動戦士ガンダムEXTREME VS. マキシブーストON』などが追加
【PS Plus情報】『グランディア』などが11月21日よりクラシックスカタログ入り！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月16日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年11月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計12本のタイトルが提供される。期間は2023年11月21日から。
なお、ボクセルベースのぶっ壊し強盗アクションゲーム『Teardown』のみ、本日からゲームカタログに提供されている。発売間もない本作を、遊んでみてはいかがだろうか。
なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年11月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）
『Teardown』
・発売元：Tuxedo Labs AB
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）
・ジャンル：アクション、ストラテジー
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年11月21日
『機動戦士ガンダムEXTREME VS. マキシブーストON』
・発売元：バンダイナムコエンターテインメント
・フォーマット：PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年11月21日
©創通・サンライズ
©創通・サンライズ・MBS
『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS4
・ジャンル：アクション、RPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年11月21日
©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.
『信長の野望･大志』
・発売元：コーエーテクモゲームス
・フォーマット：PS4
・ジャンル：シミュレーション、ストラテジー
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年11月21日
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
そのほかの11月新規追加タイトル
「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）
●探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES（PS4）
●百英雄伝Rising（PS5／PS4）
●Superliminal（PS5／PS4）
●ダウンタウン乱闘行進曲マッハ（PS4）
●ダイダロス：ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ（PS4）
「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）
●『グランディア』（PS）
© 1997,1999 GAME ARTS/ESP キャラクターデザイン/草彅琢仁
●『Jet Moto』（PS）
●『風のクロノア 1＆2アンコール』（PS／PS2）
風のクロノア １＆２アンコール & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
プレイステーション公式X（旧Twitter）で最新情報を手に入れよう
プレイステーション公式X（旧Twitter）アカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。
▼プレイステーション公式X（旧Twitter）アカウント
https://twitter.com/playstation_jp
▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら
https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう