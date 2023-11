ゲームカタログには『百英雄伝Rising』や『機動戦士ガンダムEXTREME VS. マキシブーストON』などが追加

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月16日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年11月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計12本のタイトルが提供される。期間は2023年11月21日から。

なお、ボクセルベースのぶっ壊し強盗アクションゲーム『Teardown』のみ、本日からゲームカタログに提供されている。発売間もない本作を、遊んでみてはいかがだろうか。

なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年11月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『Teardown』

・発売元:Tuxedo Labs AB

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:アクション、ストラテジー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年11月21日

『機動戦士ガンダムEXTREME VS. マキシブーストON』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年11月21日

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション、RPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年11月21日

©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

『信長の野望・大志』

・発売元:コーエーテクモゲームス

・フォーマット:PS4

・ジャンル:シミュレーション、ストラテジー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年11月21日

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

そのほかの11月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

●探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES(PS4)

●百英雄伝Rising(PS5/PS4)

●Superliminal(PS5/PS4)

●ダウンタウン乱闘行進曲マッハ(PS4)

●ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ(PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

●『グランディア』(PS)

© 1997,1999 GAME ARTS/ESP キャラクターデザイン/草彅琢仁

●『Jet Moto』(PS)

●『風のクロノア 1&2アンコール』(PS/PS2)

風のクロノア 1&2アンコール & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

プレイステーション公式X(旧Twitter)で最新情報を手に入れよう

プレイステーション公式X(旧Twitter)アカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。

▼プレイステーション公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/playstation_jp

▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/