ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月17日、日本国内のPlayStation Store(PS Store)およびPlayStation Plusを対象に、期間限定で人気タイトルが最大80%オフ、利用権が最大30%オフになる「Black Friday」セールを実施。実施期間は、2023年11月27日まで。

また、全国のPlayStation取扱店においても、「Black Friday」にあわせて期間限定の割引セールやキャンペーンを実施。セール内容は販売店や地域によって異なるので、「Black Friday」セール公式サイトから、セールの情報を確認してほしい。

▼「Black Friday」セールの公式サイトはこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/deals/black-friday/

■PS Store「Black Friday」セールで対象タイトルが

最大80%オフ!

PS Storeの「Black Friday」セールでは、2023年11月17日から11月27日までの期間限定で、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルが、最大80%オフで購入できる。

この機会に注目の新作タイトルをおトクに手に入れてみよう。以下では、セール対象タイトルの一部を紹介!

PS Store「Black Friday」セール対象タイトル

『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』

発売:エレクトロニック・アーツ

フォーマット:PS5/PS4

ジャンル:スポーツ

通常価格::9700円

セール価格:4850円(50%オフ)

▼『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA13385_00-24STANDARDBUNDLE

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。

『Street Fighter 6』

発売:カプコン

フォーマット:PS5/PS4

ジャンル:格闘

通常価格:7990円

セール価格:5273円(34%オフ)

▼『Street Fighter 6』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

『アサシン クリード ミラージュ』

発売:ユービーアイソフト

フォーマット:PS5/PS4

ジャンル:アクション、アドベンチャー

通常価格:6600円

セール価格:5280円(20%オフ)

▼『アサシン クリード ミラージュ』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0001-PPSA07232_00-EDITIONSTANDARD0

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft,

『Lies of P』

発売:NEOWIZ

フォーマット:PS5/PS4

ジャンル:アクション、RPG

通常価格:8360円

セール価格:6688円(20%オフ)

▼『Lies of P』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1942-PPSA10622_00-5834631560217967

© NEOWIZ All rights reserved.

▼PS Store「Black Friday」セールの詳細はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/BlackFriday/