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SIEがPlayStation Storeで最大80％オフの「Black Friday」セールを開催
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月17日、日本国内のPlayStation Store（PS Store）およびPlayStation Plusを対象に、期間限定で人気タイトルが最大80％オフ、利用権が最大30％オフになる「Black Friday」セールを実施。実施期間は、2023年11月27日まで。
また、全国のPlayStation取扱店においても、「Black Friday」にあわせて期間限定の割引セールやキャンペーンを実施。セール内容は販売店や地域によって異なるので、「Black Friday」セール公式サイトから、セールの情報を確認してほしい。
▼「Black Friday」セールの公式サイトはこちら
https://www.playstation.com/ja-jp/deals/black-friday/
■PS Store「Black Friday」セールで対象タイトルが
最大80％オフ！
PS Storeの「Black Friday」セールでは、2023年11月17日から11月27日までの期間限定で、PlayStation 5（PS5）/PlayStation 4（PS4）の対象タイトルが、最大80％オフで購入できる。
この機会に注目の新作タイトルをおトクに手に入れてみよう。以下では、セール対象タイトルの一部を紹介！
PS Store「Black Friday」セール対象タイトル
『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』
発売：エレクトロニック・アーツ
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：スポーツ
通常価格：：9700円
セール価格：4850円（50％オフ）
▼『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA13385_00-24STANDARDBUNDLE
© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。
『Street Fighter 6』
発売：カプコン
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：格闘
通常価格：7990円
セール価格：5273円（34％オフ）
▼『Street Fighter 6』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
『アサシン クリード ミラージュ』
発売：ユービーアイソフト
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：アクション、アドベンチャー
通常価格：6600円
セール価格：5280円（20％オフ）
▼『アサシン クリード ミラージュ』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0001-PPSA07232_00-EDITIONSTANDARD0
© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft,
『Lies of P』
発売：NEOWIZ
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：アクション、RPG
通常価格：8360円
セール価格：6688円（20％オフ）
▼『Lies of P』のPS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1942-PPSA10622_00-5834631560217967
© NEOWIZ All rights reserved.
▼PS Store「Black Friday」セールの詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/BlackFriday/
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
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