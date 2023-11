ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月2日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年11月7日から12月4日まで。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2023年11月の「フリープレイ」

『マフィアIIコンプリート・エディション』

・発売元:Take-Two Interactive Japan GK

・フォーマット:PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション、アドベンチャー

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年11月7日~12月4日

© 2020 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. DEVELOPED BY HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13, AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE ALL TRADEMARKS AND/OR REGISTERED TRADEMARKS OF TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ALL OTHER MARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. ALL RIGHTS RESERVED.

『ドラゴンボール ザ ブレイカーズ』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション、パーティー、そのほか

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年11月7日~12月4日

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

『Aliens : Fireteam Elite』

・発売元:3goo

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PS4

・ジャンル:シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2023年11月7日~12月4日

Published and developed by Cold Iron Studios, LLC. Powered by Wwise © 2006 – 2021 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998-2021, Epic Games, Inc. All rights reserved. © 2021 20th Century Studios. © 2021 COLD IRON STUDIOS, LLC. All rights reserved. All other trademarks, registered trademarks and their logos belong to their respective owners. Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

10月の「フリープレイ」タイトルをダウンロードするラストチャンス

2023年9月の「フリープレイ」タイトル『ファーミングシミュレーター 22』『Weird West』『MEGA盛りトロピコ5 コンプリートコレクション』は、2023年11月6日までダウンロードし、ライブラリーに追加できるので、お見逃しなく。

PlayStation Plus加入者向けSony Pictures Core特典

PS5およびPS4で先月初めに提供を開始した「Sony Pictures Core」は、すでに多くのユーザーが利用している。

同アプリでは、数多くの(※1)映像作品をPlayStation本体から直接楽しめることに加え、PlayStation Plus加入者は「Sony Pictures Core」のさらなる特典を利用できる。2023年11月1日より1ヵ月間、PlayStation Plus加入者は、「Sony Pictures Core」のすべてのコンテンツを15%割引にて購入およびレンタル可能だ。

さらに2023年11月1日より、「インタラクティブ・ストリーミング」で楽しむ新たな「SILENT HILL」の世界『SILENT HILL: Ascension』が公開。また、同インタラクティブシリーズに加え、テレビ番組のエピソード形式でまとめられた視聴者介入型ストーリーが毎週配信される。

「PlayStation Plus プレミアム」加入者は、これらの毎週公開のエピソードをほかのプラットフォームに先んじて、24時間早くアクセスすることが可能。「PlayStation Plus プレミアム」加入者は、2023年11月9日の全体配信に先立ち、2023年11月9日5時(日本時間)より、いち早く初回エピソードを楽しめる(※2)。

・詳しくはこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/sony-pictures-core/

※1 Sony Pictures Coreアプリをダウンロードおよびご利用いただく必要があります。視聴可能な作品は予告なく変更される場合があります。視聴可能かは、地域やタイトルによって異なります。

※2 “PlayStation Plus”は、利用期間が終了するまでにキャンセルしない限り、ご利用中の利用権と同一期間のご利用に必要な金額(自動更新時のPS Storeにおける通常価格)が自動的に決済され、利用期間が更新されます。

・利用規約:https://www.playstation.com/ja-jp/legal/ps-plus-usage-terms/

プレイステーション公式Twitterで最新情報を手に入れよう

プレイステーション公式Twitterアカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。

▼プレイステーション公式Twitterアカウント

https://twitter.com/playstation_jp

▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/subscriptions/