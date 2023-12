ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月14日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年12月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計15本のタイトルが提供される。期間は2023年12月19日から。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2023年12月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『グランド・セフト・オートV』

・発売元:Rockstar Games

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション、アドベンチャー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年12月19日

Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001-2022. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、GTA Five、Grand Theft Auto Onlineおよび[R*]はTake-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。DolbyおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。© 1999-2004 Dolby Laboratories. HDTVおよびドルビーデジタルの利用には、別売のケーブルが別途必要になる場合があります。Bink Videoを使用しています。© 1997-2022 by Epic Game Tools, Inc. 本ソフトウェア製品には、Autodesk ® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。レーティングアイコンはEntertainment Software Associationの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年12月19日

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『MotoGP 23』

・発売元:MILESTONE

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:ドライビング、レース、スポーツ

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年12月19日

MotoGP™23 © 2023 Published and Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. Copyright © 2023 Dorna Sports S.L. – All rights reserved.

『ロックマン11 運命の歯車!!』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年12月19日

©CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

そのほかの12月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

●Salt and Sacrifice(PS5/PS4)

●Moonscars(PS5/PS4)

●GIGABASH(PS5/PS4)

●グライム(PS5/PS4)

●Tinykin(PS5/PS4)

●Prodeus(PS5/PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

●『ロックマン クラシックス コレクション』(PS4)

●『ロックマン クラシックス コレクション 2』(PS4)

●『Thrillville』(PSP「プレイステーション・ポータブル」)

●『Thrillville: Off the Rails』(PlayStation 2)

●『Buzz Lightyear of Star Command』(初代PlayStation)