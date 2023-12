カプコンは12月4日、「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」の公開を記念した『ストリートファイター6』とのコラボ企画を始動すると発表。『ストリートファイター6』ゲーム内のコラボ展開に先立ち、ヨルさんと春麗が戦うシーンを描いたスペシャルコラボアニメを本日より公開した。WIT STUDIOが手がけた特別なアニメ映像をぜひ視聴しよう。

『ストリートファイター6』ゲーム内のコラボなども近日実施予定なので、続報に期待しよう。

『ストリートファイター6』×『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』

スペシャルコラボアニメ

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Sb3tplFIyMU

『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』公式サイト

https://spy-family.net/codewhite/

『ストリートファイター6』公式サイト内特設ページ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/spyfamily_20231204

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)