アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト(AM EXPO)のタイトーブースでは、『ストリートファイター6 タイプアーケード』の先行プレイができるほか、全国3ヵ所で好評営業中の体験型アトラクション『くらやみ遊園地』、数多くのプライズの展示があった。

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

くらやみ遊園地は、くらやみをテーマに、謎解き・脱出・サウンドホラーなどを1つの場所で複数のゲームで楽しめるミッションクリア型のホラーアトラクション。会場ではサウンドホラーの『くらやみレストラン』、新作の『くらやみ列車』が楽しめた。

© TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.