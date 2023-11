カプコンは11月22日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、発売初期から登場する18キャラクターのコスチューム「Outfit 3」を配信すると発表。配信日は2023年12月1日、価格は未定だ。

また、コンセプトアートが未公開だった9キャラクターぶんも含め、各キャラクターが「Outfit 3」で対戦する様子をたっぷり見られるショーケーストレーラーも公開。あわせてチェックして欲しい。

『ストリートファイター6』Outfit 3ショーケーストレーラー

「Outfit 3」のコスチュームは、ゲーム内のイラストやさまざまな文化から得たインスピレーション、ユーモアが詰まった魅力的なものとなっている。初公開のコンセプトアートや開発デザインチームのコメントなどをゲーム連動サービス「バックラーズブートキャンプ」にて掲載予定。

『ストリートファイター6』に関する開発コラムを定期的に更新しているので、この機会に一読してみてはいかがだろうか。

■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/column/all/1

※Year 1追加キャラクターの「Outfit 3」は、「豪鬼」参戦時と同じタイミングで発売予定です。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)