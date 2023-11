セガは11月1日、AppleがApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」で配信中のリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』について、楽曲追加などのアップデートを実施した。Apple Arcadeの利用料は、月額600円となる。

アプリを更新することで、『ソニックフロンティア』の「I'm Here」、『スペースチャンネル5パート2』の「Go Go Cheer Girl!」、ボカロPであるKanariaさんの「KING」が楽曲に追加。さらに、「ソニックきせかえセット」も入手できる。

・「I'm Here」 from 『ソニックフロンティア』

・「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

・「KING」 by Kanariaさん

▼ショップページ

AppStore:https://apps.apple.com/jp/app/id1641321225

【ゲーム情報】

タイトル:『サンバDEアミーゴ:パーティー・トゥー・ゴー』

ジャンル:リズムアクション

配信:セガ

プラットフォーム:iPhone/iPad/Apple TV/Mac(Apple Arcade対応)

※サブスクリプションサービスへの加入が必要

配信日:配信中(2023年8月30日)

価格:月額600円(Apple Arcade利用料)

©SEGA

