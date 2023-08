セガは8月30日、Nintendo Switch向けリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』を発売開始した。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が5489円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が6589円だ。

また、ゲームをより深く楽しむためのダウンロードコンテンツ(DLC)も本日より配信。楽曲やきせかえセットなど、ダンスをより楽しめるコンテンツとなっている。

※DLCをご利用いただくには、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』本編が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

※各コンテンツの内容/名称などは予告なく変更することがございます。

ローンチトレーラー

https://youtu.be/ilHrD_YiQA0

なお、アスキーゲームでは本作のプレイレビューを掲載している。こちらもあわせてチェックしてほしい。

自宅がノリノリのパーティ会場に早変わり!Switch版『サンバDEアミーゴ』プレイレビュー

■デジタルデラックス版

デジタルデラックス版は、ゲーム本編に加えて、2つの「ミュージックパック」と5つの「きせかえセット」DLCがセットになっている。

DLC「ソニックミュージックパック」には、『ソニックフロンティア』の「I'm Here」、『ソニックアドベンチャー』の「Open Your Heart」、『ソニックカラーズ アルティメット』の「Reach For The Stars(Re-Colors))」など、ソニックファンにはたまらない楽曲を収録。

DLC「セガミュージックパック」では、「龍が如く」シリーズより「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」や『スペースチャンネル5 パート2』の「Go Go Cheer Girl!」、『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』の「怪盗Rのテーマ」など、セガの人気楽曲を楽しめる。

・収録コンテンツ

『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』ゲーム本編

DLC「ソニックミュージックパック」

DLC「セガミュージックパック」

DLC「ソニックきせかえセット」

DLC「テイルスきせかえセット」

DLC「スペースチャンネル5きせかえセット」

DLC「スーパーモンキーボールきせかえセット」

DLC「ぷよぷよきせかえセット」

■2023年8月30日配信の各種DLC

●オールインパック(価格:1200円)

DLC「ソニックミュージックパック」

DLC「セガミュージックパック」

DLC「ソニックきせかえセット」

DLC「テイルスきせかえセット」

DLC「スペースチャンネル5きせかえセット」

DLC「スーパーモンキーボールきせかえセット」

DLC「ぷよぷよきせかえセット」

●ジャパンカルチャー ミュージックパック(価格:550円)

「廻廻奇譚」 by Eve

「KING」 by GUMI

「マツケンサンバII」 by 松平健

●ソニックミュージックパック(価格:550円)

「Open Your Heart」 from 『ソニックアドベンチャー』

「Reach For The Stars(Re-Colors)」 from 『ソニックカラーズ アルティメット』

「I'm Here」 from 『ソニックフロンティア』

●ピットブル楽曲(アップデートによる無料配布)

ピットブルの新アルバム「Trackhouse」のシングルとしてリリース予定の新曲「Let's Take a Shot」、アーティストのT-ペインさんとショーン・ポールさんをフィーチャーした「Shake Senora」を発売日のアップデートパッチとして配信中。

●ピーナッツくんコスチューム(無料DLC)

ピーナッツくんは、動画や配信企画、アーティスト活動など、さまざまな場所で活躍するキャラクター。甲賀流忍者ぽんぽこさんと一緒にバーチャルYouTuber(VTuber)として活動中で、幅広い層から人気。

無料DLCはピーナッツくんの特徴的なフォルムを生かしたコスチューム。こちらを身に着けて、ノリのいいダンスを楽しもう。

■2023年9月28日配信予定の各種DLC

●セガミュージックパック(価格:550円)

※デジタルデラックス版向けに2023年8月30日より先行配信

「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」 from 『龍が如く』シリーズ

「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』

●K-POPミュージックパック(価格:550円)

「Cupid(Twin Version)- Sped-Up」 by FIFTY FIFTY

「Dynamite」 by BTS

「Permission to Dance」 by BTS

■神奈川で体験会を開催

『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』の店頭体験会を神奈川で開催。会場でゲームを体験した人にはオリジナルトートバッグを先着でプレゼント。

さらに当日、『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』を購入した人には販促用B2ポスター(非売品)がプレゼントされる。

誰でも気軽に楽しめる本作の魅力を、ぜひ会場で体験してみてはいかがだろうか。

【体験会詳細】

開催日時:2023年9月3日 11時~19時

場所:ビックカメラ ラゾーナ川崎店 2F入口

住所:神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ

https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop038.jsp

●注意事項

・各開催場所への直接のお問いあわせはご遠慮ください。

・混雑を避けるために整理券対応をさせていただく場合がございます。また開店前の状況によっては開店時間より前に整理券を配布する場合もございます。

・開催時間前からの座り込みや場所取りはご遠慮ください。

・イベントの内容、開催時間、配布物、配布方法は予告なく変更になる場合があります。

・配布物は数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・会場内外で発生した、事故/盗難などについて、主催者/会場側は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』

ジャンル:リズムアクション

販売:セガ

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年8月30日)

価格:

通常版:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:6589円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~2人(オンライン時2~8人)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』

ジャンル:リズムアクション

販売:セガ

プラットフォーム:Meta Quest 3/Meta Quest 2/Meta Quest Pro

発売日:2023年秋発売予定

※Meta Quest 3への対応は2023年後半予定

価格:3990円

プレイ人数:1人(オンライン時2~8人)

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。