アップルは10月3日、同社が展開するゲームストリーミングサービス「Apple Arcade」の新作ゲームタイトルを発表した。

この10月、NBAの伝説であるアレン・アイバーソン選手がカバーアスリートとして登場した『NBA 2K24 Arcade Edition』、人気のモバイルフランチャイズ『Cut the Rope 3』、究極の頭脳ゲーム『Jeopardy! World Tour+』、クロスワードスタイルのワードゲーム『Crossword Jam+』が順次配信される。

また、新しいタイトルに加えて『クッキングママ:ヌーベル キュイジーヌ』『Fruit Ninja Classic+』『Cityscapes: Sim Builder』なども1ヵ月を通じてアップデートを提供するという。詳細は下記ニュースページを参照してほしい。

『Jeopardy! World Tour+』10月6日配信予定

家でも外出先でも、『Jeopardy! World Tour+』ならアメリカの人気クイズ番組を新しい方法でプレイできる。本物の「Jeopardy!」を手のひらで体験でき、プレイヤーは何千ものカテゴリで世界中のほかのプレイヤーと競い合ったり、リーダーボードを上がって「Jeopardy! World Tour」チャンピオンになり、自慢する権利を手にしたりして楽しめる。

『Cut the Rope 3』10月13日配信予定

16億ダウンロードを超える人気モバイルフランチャイズの最新の章である「Cut the Rope 3」は、ミステリアスな地図を見せられ、素晴らしい発見が約束されるところから始まる、ワクワクする冒険だ。

プレイヤーは、ゲームの主人公であるオム・ノムやかわいい小さなニブル・ノムと一緒に、未知の領域の探索に出かける。愛らしいモンスターたちとの旅は、息をのむほど美しいロケーションや、クリエイティブで挑戦しがいのあるパズルでいっぱいのユニークなレベルに誘うだろう。

それらすべてを解くと、プレイヤーは新種のノミーズを発見し、究極の探検家になる。このゲームは、愛されるキャラクターや特徴的なゲームプレイの仕組みとともに、シリーズのファンに楽しんでもらえる新しい挑戦や物理学ベースの要素が盛り込まれている。

『Crossword Jam+』10月20日配信予定

『Crossword Jam+』はクロスワードスタイルのワードゲームを次のレベルへと引き上げ、プレイヤーがゆっくり一日を過ごしたり落ち着いたクロスワードでリラックスできるような、新しい毎日の課題が盛り込まれている。

プレイヤーはスワイプして文字をつなげるだけで、単語を見つけてボキャブラリーを増やせる。このゲームに出てくる息をのむような美しい自然の風景が、プレイヤーを穏やかな気持ちにしてくれるだろう。

また、Apple Arcadeのサブスクリプションの登録者は広告やアプリ内課金なしですべてのゲームにアクセス可能。世界中の美しい国々を訪れながら、語彙力が上がるにつれて徐々に難しくなるパズルを解いていこう。

『NBA 2K24 Arcade Edition』10月24日配信予定

『NBA 2K24 Arcade Edition』は、ファンが自宅でも外出先でもプレイできる新しい方法を提供。

マイキャリアでは、プレイヤーは自分だけのNBAスーパースターのシューズを履き、ファンを獲得し、Nike、Jordan、Adidasといった象徴的なブランドとの独占契約をロック解除できる。新しいシューズ、アクセサリ、服装で自分の外観をカスタマイズ可能だ。

プレイヤーはAIの対戦相手と対戦する際に、現役のNBAスター選手に加えて、NBAのレジェンドを選んで自分のストリートボールチームに参加させることができる。

グレイテストモードが再び登場し、プレイヤーは新しいGOATに挑戦したり、NBAのスーパースターやレジェンドのまったく新しいラインナップをロック解除したりできる。

The Greatest Fantasy Team Challengeでは、究極の対戦でほかのチームと戦う、途方もない夢のようなチームを作り上げる。

スペクテイターモードでコートサイドに座り、NBA TodayでNBAシーズンに対応するゲームをプレイしよう。

そして、ここからが極めつけ。プレイヤーは屋内のマイコートをカスタマイズし、スキルを磨いて、Game Centerで友人を招待して偉業を見届けてもらうことができるのだ。

