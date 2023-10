セガは10月13日、「サンバDEアミーゴ」初のVRタイトル『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』(Meta Quest 3/Meta Quest 2/Meta Quest Pro)を配信開始した。価格は、通常版が3990円/デジタルデラックス版が5489円となる。

サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティ|リリーストレイラー|Meta Quest

本作は、Touchコントローラーのスムーズな操作を実現。カラフルで派手なグラフィックの世界で、音楽とともに飛んでくる“リズムダマ”が枠に入るタイミングでコントローラーをシェイクする。

また、「MR マルチバース」「MR パーティー」という、現実世界とバーチャル世界の融合する新たな体験ができるモードも用意している。

■無料キャンペーン

Meta Storeにて本作『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』を購入したプレイヤーは、人気楽曲「ヴァンパイア」を無料でダウンロード可能。こちらは2024年1月12日までの期間限定となる。

またゲーム内アクセサリー“マツケンサンバII風コスチューム”と“Meta Quest3 コスチュームパック”を無料で楽しめる。

■デジタルデラックス版&追加コンテンツが購入可能に!

Meta Storeで販売される『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』デジタルデラックス版を購入すると、以下のコンテンツを入手できる。

●収録コンテンツ

●『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』ゲーム本編

●DLC「ソニックミュージックパック」

・「Open Your Heart」 from 『ソニックアドベンチャー』

・「Reach For The Stars (Re-Colors)」 from 『ソニックカラーズ アルティメット』

・「I'm Here」 from 『ソニックフロンティア』

●DLC「セガミュージックパック」

・「ばかみたい【Taxi Driver Edition】」 from 『龍が如く』シリーズ

・「Go Go Cheer Girl!」 from 『スペースチャンネル5 パート2』

・「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』

●DLC「ソニックきせかえセット」

●DLC「テイルスきせかえセット」

●DLC「スペースチャンネル5きせかえセット」

●DLC「スーパーモンキーボールきせかえセット」

●DLC「ぷよぷよきせかえセット」

また、Meta Storeでは以下のダウンロードコンテンツを個別に購入することが可能だ。

●「ソニックミュージックパック」(550円)

●「セガミュージックパック」(550円)

●「ジャパンカルチャー ミュージックパック」(550円)

・「廻廻奇譚」 by Eveさん

・「KING」 by Kanariaさん

・「マツケンサンバII」 by 松平健さん

●「K-POPミュージックパック」(550円)

・「Cupid (Twin Version) - Sped-Up」 by FIFTY FIFTY

・「Dynamite」 by BTS

・「Permission to Dance」 by BTS

●「バーチャル・シンガー ミュージックパック」(330円)

・「グッバイ宣言」 by Chinozoさん

・「フォニイ」 by Tsumikiさん

【ゲーム情報】

タイトル:サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー

ジャンル:リズムアクション

配信:セガ

プラットフォーム:Meta Quest 3/Meta Quest 2/Meta Quest Pro

配信日:配信中(2023年10月13日)

価格:

通常版:3990円(ダウンロード版)

デジタルデラックス版:5489円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人(オンライン時2~8人)

©SEGA

※画像は開発中のものです。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。