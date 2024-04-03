人気ゲーム『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』から「怪盗Rのテーマ」も！
Apple Arcade『サンバDEアミーゴ：パーティー・トゥー・ゴー』に「Take On Me」などが追加！
セガは4月3日、AppleがApp Storeで提供しているサブスクリプションサービス「Apple Arcade」にて配信中のリズムアクションゲーム『サンバDEアミーゴ：パーティー・トゥー・ゴー』について、リズムゲームで遊べる楽曲を追加。Apple Arcadeの利用料金は月額900円となる。
ゲーム内に追加されるのは、Weezerの「Take On Me」やChinozoさんの「グッバイ宣言」、『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』の「怪盗Rのテーマ」、「Spicy Beach BBQ -Sizzling Mix-」という4曲。人気楽曲でリズムゲームをぜひ楽しもう。
・「Take On Me」 by Weezer
・「グッバイ宣言」 by Chinozoさん
・「怪盗Rのテーマ」 from 『リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産』
・「Spicy Beach BBQ -Sizzling Mix-」
【ゲーム情報】
タイトル：『サンバDEアミーゴ：パーティー・トゥー・ゴー』
ジャンル：リズムアクション
配信：セガ
プラットフォーム：iPhone／iPad／Apple TV／Mac（Apple Arcade対応）
※サブスクリプションサービスへの加入が必要
配信日：配信中（2023年8月30日）
価格：月額900円（Apple Arcade利用料）
©SEGA
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