日本ファルコムは11月10日、アクションRPG「イース」シリーズ生誕35周年作品として発売中のNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS-(ノーディクス)』より、劇中使用曲を完全収録したCD3枚組音楽アルバム『イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック』を発売すると発表。発売日は2024年1月18日、価格は3740円だ。

また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する

全60曲をCD3枚組に完全収録!

イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック

多島海・オベリア湾を舞台に、若き冒険家アドルと海賊姫カージャの物語を描くアクションRPG最新作『イースX -NORDICS-』から待望のオリジナルサウンドトラックが登場する。

タイトル曲「その優しさは誰のため」、フィールド専用曲『TOBE FREE」「Burn with You」、海上専用曲「開闢の海」、ED曲「そして冒険は始まる」など、ゲーム本編で使用された全60曲を完全収録。

CD盤は初回生産分のみ『イースX -NORDICS-』の世界観をイメージした特製スリーブ仕様。さらに、初回特典として『イースX -NORDICS-』発売記念カウントダウン企画のイラストを使用したイラストカード11枚セットも封入している。

■「イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック」初回生産分特典

-『イースX -NORDICS-」特製スリーブ仕様

-特典「カウントダウンイラストカード」11枚セット封入

【製品情報】

タイトル:イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック

発売日:2024年1月18日

収録曲数:全60曲(CD3枚組)

価格:

【CD盤】3740円

【ダウンロード版】[アルバム]3208円/[単曲]152円

【ハイレゾ音源版】[アルバム]3462円/[単曲]254円

※CD盤は初回生産分のみ、イラストカード11枚セットを封入した特製スリーブ仕様となります。

■音楽配信サイト

・iTunes Store:http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391

・Amazon Music:http://j.mp/VSjC6N

・mora:http://mora.jp/artist/299183/all

・music.jp:http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album

■ハイレゾ版音源配信サイト

・mora ハイレゾ配信ページ:http://mora.jp/artist/299183/h#discArea

・music.jp ハイレゾ配信ページ:http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum

・e-onkyo music:http://www.e-onkyo.com/search/search.aspx?label=Falcom

・OTOTOY:https://ototoy.jp/_/default/a/124419

■定額制音楽配信サービス

・Spotify:https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg

・Amazon music:https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk

・Apple Music:https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391

・YouTube Music:https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2023年9月28日)

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※画面はすべて開発中のものです。