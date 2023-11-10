日本ファルコムは11月10日、アクションRPG「イース」シリーズ生誕35周年作品として発売中のNintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS-（ノーディクス）』より、劇中使用曲を完全収録したCD3枚組音楽アルバム『イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック』を発売すると発表。発売日は2024年1月18日、価格は3740円だ。
また、各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始する
全60曲をCD3枚組に完全収録！
イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック
多島海・オベリア湾を舞台に、若き冒険家アドルと海賊姫カージャの物語を描くアクションRPG最新作『イースX -NORDICS-』から待望のオリジナルサウンドトラックが登場する。
タイトル曲「その優しさは誰のため」、フィールド専用曲『TOBE FREE」「Burn with You」、海上専用曲「開闢の海」、ED曲「そして冒険は始まる」など、ゲーム本編で使用された全60曲を完全収録。
CD盤は初回生産分のみ『イースX -NORDICS-』の世界観をイメージした特製スリーブ仕様。さらに、初回特典として『イースX -NORDICS-』発売記念カウントダウン企画のイラストを使用したイラストカード11枚セットも封入している。
■「イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック」初回生産分特典
-『イースX -NORDICS-」特製スリーブ仕様
-特典「カウントダウンイラストカード」11枚セット封入
【製品情報】
タイトル：イースX -NORDICS- オリジナルサウンドトラック
発売日：2024年1月18日
収録曲数：全60曲（CD3枚組）
価格：
【CD盤】3740円
【ダウンロード版】［アルバム］3208円／［単曲］152円
【ハイレゾ音源版】［アルバム］3462円／［単曲］254円
※CD盤は初回生産分のみ、イラストカード11枚セットを封入した特製スリーブ仕様となります。
■音楽配信サイト
・iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
・Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
・mora：http://mora.jp/artist/299183/all
・music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
■ハイレゾ版音源配信サイト
・mora ハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
・music.jp ハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
・e-onkyo music：http://www.e-onkyo.com/search/search.aspx?label=Falcom
・OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
■定額制音楽配信サービス
・Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
・Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
・Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
・YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
【ゲーム情報】
タイトル：イースX -NORDICS（ノーディクス）-
ジャンル：アクションRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2023年9月28日）
価格：
パッケージ通常版：8580円
ダウンロード通常版：8250円
《アドル・クリスティン》Edition：1万2100円（パッケージ版）
CERO：C（15歳以上対象）
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。
※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※画面はすべて開発中のものです。
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