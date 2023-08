Behaviour Interactiveは8月30日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、伝説のSFホラー映画「エイリアン」シリーズとのコラボレーションチャプター「Dead by Daylight:エイリアン」をリリースした。価格は、各プラットフォームのストアを確認してほしい。

SFホラーの領域を宇宙深くまで拡げた本チャプターでは、プレイヤーは「The Xenomorph(ゼノモーフ)」としてサバイバーを執拗に追い回したり、究極のヒーロー「Ellen Ripley(エレン・リプリー)」として生き残りをかけて逃げ回ったりと死闘を繰り広げることになる。

また、新マップとして登場する「Nostromo Wreckage」(ノストロモ号の残骸)は、リドリー・スコット監督作「エイリアン」シリーズ第一作目で登場する、おなじみの宇宙貨物船を彷彿とさせ、新たな側面から探索できる。

オフィシャルトレーラー

https://youtu.be/u-VZFGw1tU4

舞台は難破船:原作からインスパイアされた新マップと

本チャプター限定の新機能も

ノストロモ号の残骸は、エレン・リプリーの記憶の中に存在する宇宙貨物船ノストロモ号がエンティティによって歪められ再構築されたもの。迷路のように入り組んだデッキが危険な悪夢と化した、絶望的な恐怖の空間が待ち受けている。

マップ内には新機能である「Steam Pipe Pipe」(蒸気パイプ)が登場し、キラーかサバイバーのどちらかが蒸気パイプの前を通り抜けると素早く噴射され、スチームがかかった者の動きを数秒間スローダウンさせる。サバイバーは蒸気パイプパネルを操作してリセットすることで、再び使用できるようになる。

本チャプターにおける最大の挑戦について、Dead by Daylight アソシエイト・アーティスティック・ディレクターのChase Toole(チェイス・トゥール)氏は以下のように述べている。

「原作へのリスペクトのもと、『Dead by Daylight』のゲーム性と世界観を大切にしながら、「エイリアン」と『Dead by Daylight』という2つの世界を融合させることは大きな挑戦でした。

エンティティによって手が加えられ、サバイバルなマッチが行なわれる舞台と化したノストロモ号。そこに点在する見覚えのある光景にプレイヤーの皆様が気付き、その面影を楽しみながらプレイしていただければ嬉しいです!」

恐怖をかき立てる完璧な殺戮生物「ゼノモーフ」

ホラーとSFのアイコンとも言えるゼノモーフは、最も認知度が高いキャラクターの一つだ。Dead by Daylight シニア・クリエイティブ・ディレクターのDave Richard(デイブ・リチャード)氏は以下の様に述べている。

「ゼノモーフはこれまで創造されたキャラクター中で、最も神秘的なキャラクターの一つでしょう。暗闇に潜み、どこから飛び出してくるかわからないものへの恐怖心をかき立て、その恐ろしい見た目は不安を増幅させます。

『Dead by Daylight』の印象的なキラーたちの一員として加わってもらうのに、これ以上の適役はいないと思います」。

ゲームプレイを盛り上げる新要素やアイテムが登場

ゼノモーフの登場にともない、新たな機能「Control Station」(コントロールステーション)が追加される。コントロールステーションはゼノモーフと対峙した際にはいつでも、すべてのマップ上に複数出現し、マッチ中はゼノモーフとサバイバーのどちらも使用できる。

サバイバーは、コントロールステーションでスペシャルアイテム「Remote Flame Turret」(遠隔火炎タレット)を手に入れることが可能。遠隔火炎タレットは戦略的な配置が必要で、ゼノモーフが近づくと音を発し、発動が間近に迫っていることをサバイバーに警告する。

攻撃がゼノモーフに当たると「Crawler Mode」(クローラーモード)が無効化され、ゼノモーフのステルス性が大幅に低下する仕組みとなっている。

長期間使用された場合、遠隔火炎タレットはオーバーヒートする可能性があり、サバイバーによる修理が必要だ。一方で、ゼノモーフは遠隔火炎タレットを攻撃すれば無効化または破壊可能。

また、ゼノモーフのみがアクセスできる複雑な地下トンネルへの入り口がコントロールステーション下に出現し、ゼノモーフはその中を行き来することでマップ中を素早く移動できる。

トンネル内では地上にいるサバイバーの足跡が蛍光色の波紋のように映し出されるほか、発電機の修理音も聞こえる。加えて、地下から出てくる際には近くにいるサバイバーの位置が見えるため、より効率的にマップ内を動き回れるだろう。

窮地を脱する術を持った、冷静かつ有能なヒーロー

「エレン・リプリー」

象徴的なヒーローであるノストロモ号の二等航海士エレン・リプリーは、強く冷静なサバイバーとして満を持して霧の森に足を踏み入れる。Dead by Daylight ゲームデザイナーのJanick Neveu(ジャニック・ヌヴー)氏は以下の様に述べている。

「本チャプターを通し、エレン・リプリーをプレイするという素晴らしい機会をご提供でき、嬉しく思います。彼女は走行時に足音を消したり、パレットに罠を仕掛けたりとさまざまなパークを持っており、機知に富んだ強力な味方になり得ます。

彼女はとてつもなく楽しい戦略的なカウンタープレイを仕掛けるため、人々は惹きつけられることでしょう」。

『エイリアン』シリーズからインスパイアされた刺激的なスキンが登場

本チャプターのリリースにともない、「エイリアン」シリーズの歴史の中で最も印象的な場面を彷彿とさせる、ゼノモーフとエレン・リプリー用のエキサイティングなスキンが多数登場する。

ゼノモーフには、エイリアンのトップに君臨する女王「ゼノモーフクイーン」、戦闘で負った傷を持ち獰猛さを表現した「格子模様のゼノモーフ」、そして複数の遺伝子実験により悲惨な結果となった「ゼノモーフクローン」を用意。

エレン・リプリーには、約60年間のカプセル生活を経て新たな悪夢への目覚めを感じさせる「仕事復帰」、オリジナルのエレン・リプリーのクローンにゼノモーフのDNAを組みあわせた「リプリー8号」が用意されている。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:「Dead by Daylight:エイリアン」

配信日:配信中(2023年8月30日)

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

© 2023 20th Century Studios