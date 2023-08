Behaviour Interactiveは8月9日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で展開する非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、SF映画の金字塔「エイリアン」とのコラボレーションチャプターのPTB(パブリックテストビルド)を開始。

これにともない、新キラーとして「The Xenomorph」(ゼノモーフ)、新サバイバーとして「Ellen Ripley」(エレン・リプリー)が霧の森に登場し、廃墟と化した宇宙船の新マップ「Nostromo Wreckage」(ノストロモ号の残骸)を舞台に熾烈な戦いを繰り広げる。

『Dead by Daylight』と『エイリアン』、2つの強力なシリーズが交わる本チャプターでは、プレイヤー必見のゲーム体験が待ち受けている。

オフィシャルトレーラー

URL:https://youtu.be/r6C1st0x2sY

今回のコラボレーションについてBehaviour Interactive パートナーシップ責任者のMathieu Côté(マシュー・コート)氏は以下の様に述べている。

「これまでも、そしてこれからも「エイリアン」は史上最高のSFシリーズ傑作の1つです。20th Century Gamesとともにこの物語を『Dead by Daylight』に登場させられることを非常に光栄に思います。」

さらに、同氏のコメントも含めたスペシャルムービーも公開。こちらもあわせてチェックしてほしい。

スペシャルムービー

https://youtu.be/ewFb0RdMzw0

遥か遠くの惑星からやって来た

容赦なき生命体「ゼノモーフ」が新キラー

ゼノモーフは素早さとパワーを兼ね備え、鋭い尻尾でサバイバーを攻撃する、絵に描いたようなステルス系のキラーだ。

「Runner Mode」(ランナーモード)と呼ばれる能力で四足歩行が可能で、視認性が下がるとともに脅威範囲が大幅に縮小されステルス力を発揮するゼノモーフは、SFホラージャンルのアイコンとして過去に類を見ない驚異的なキラーであり、どんなに器用なサバイバーが相手でも不意をつき息の根を止めにかかるだろう。

本チャプターについて、Dead by Daylight クリエイティブディレクターのDave Richard(デイブ・リチャード)氏は以下の様に述べている。

「ホラーの象徴とも言うべきキャラクターを『Dead by Daylight』に迎え入れられ、大変嬉しく思っています。

恐怖をかき立てるゼノモーフの強烈なビジュアルはもちろん、恐怖のサプライズが飛び出す瞬間を体験することで、戦略的なゲームプレイを楽しんでいただけることでしょう。本チャプターでの挑戦とその実現を誇りに思います。」

また、ゼノモーフの登場とあわせてマップ上には新たにインタラクティブな機能、「Control Station」(コントロールステーション)が登場。

サバイバーはマップ内に散りばめられた7つのコントロールステーションから、新たなサバイバー用のツール「Remote Flame Turret」(リモートフレームタレット)を手に入れられる。

さらに、ゼノモーフのみが出入り可能なトンネルがコントロールステーション下に出現し、行き来することでマップ中を超高速で移動しながら近くにいるサバイバーを発見できる。

Dead by Daylight ゲームデザイナーのJanick Neveu(ジャニック・ヌヴー)氏は以下の様に述べている。

「キラーのみが出入り可能な階層というのは過去に制作したことがなく、ゼノモーフのトンネルシステムを作ることは我々にとって今までにない挑戦でした。

この新要素はゼノモーフにマップ上で自由自在に移動できる機動力を与え、より原作の恐怖感に近づけることができたと感じています。」

強靱なレジリエンスが持ち前の究極のサバイバー

「エレン・リプリー」

新サバイバーとして登場するエレン・リプリーは、ノストロモ号の唯一の生存者であり、強い意志と冷静な心を持ちあわせ、決断力に優れている。

過去に想像を絶する脅威を乗り越えてきた彼女は、逆境に立ち向かう強靭さを体現したような存在で、サバイバーのグループ全体にとって心強い味方となるだろう。

ゼノモーフと対峙した過去を持つエレン・リプリーが、今回は霧の森で再びゼノモーフに立ち向かうことになる。

“逃げて!”廃墟と化した悪夢の宇宙船「ノストロモ号の残骸」

広大で圧倒的な影に包まれた新マップ、ノストロモ号の残骸には至るところに恐怖感が漂っている。

エンティティがエレン・リプリーの記憶から宇宙船ノストロモ号を再現し、廃墟と化した悪夢のような宇宙船にて、プレイヤーによる追うか追われるかのマッチが繰り広げられる。

さらに、このマップ上には映画「エイリアン」の第一作で登場したモチーフも採用されており、『Dead by Daylight』ならではの工夫が加えられている。

ゼノモーフ対策に使えるサバイバー用の新ツール

「リモートフレームタレット」

本チャプターでは、対ゼノモーフ限定でサバイバーが使用できる新たなツールが登場する。リモートフレームタレットを用いて防御攻撃を与えることでゼノモーフをよろめかせ、ランナーモードを解除することが可能だ。

しかし、上手く使いこなすにはタイミングよく発動するよう戦略的なタレット配置が求められ、マッチの展開が複雑になる。

さらに、リモートフレームタレットがオーバーヒートした場合は再始動が必要で、ゼノモーフに破壊される可能性もあるため、自分の身とリモートフレームタレットを守ることを考慮した、より巧妙なゲームプレイが求められる。本チャプターで新たに登場する本ツールを使いこなし、仲間とともに生還を目指そう。

「Dead by Daylight:エイリアン」は2023年8月30日0時よりPC(Steam/Epic Games Store/Windows Store)/Xbox Series X|S/PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox Oneで購入可能だ。

※一部のゲーム内用語、ツール名称等はPTB時点の仮称。発売時には変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:「Dead by Daylight:エイリアン」

配信日:2023年8月30日

価格:未定

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

© 2023 20th Century Studios