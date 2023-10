スパイク・チュンソフトは10月3日、ファンタジーRPG「バルダーズ・ゲート」シリーズのナンバリング最新作『バルダーズ・ゲート3』のPlayStation 5版の発売日を発表した。発売日は2023年12月21日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに8580円。

また、本作の特長やゲームシステムなど、基本要素に関する新たなゲーム情報を公開した。それにともない、オープニング映像が見られる最新ムービー も配信した。

さらに、本日より全国のゲーム販売店および販売サイトでパッケージ版の予約受付を順次開始。予約購入特典として、物語序盤の進め方を解説する攻略ガイドブック「冒険者の手引き」が付属することも明らかにした。

<『バルダーズ・ゲート3』オープニングムービー>

https://youtu.be/WaGK2tlS6ew

■本作の特長やゲームシステムなどを紹介!

『バルダーズ・ゲート3』は、世界初のロールプレイングゲームとされるテーブルトークRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(以下、D&D)をベースにした「Baldur's Gate」シリーズのナンバリング第3作。

ダイスロールでの成否判定など「D&D」の要素やルールをゲームシステムに取り入れつつ、プレイヤーの選択によって展開が変化する物語や複数の解決方法が存在する攻略自由度の高さ、戦略性の高いバトルシステム、美麗なグラフィックにより世界的に高い評価を獲得している。

<選択によって自らの足跡を世界に刻む、壮大な旅路>

プレイヤーは、物語のさまざまな場面で決断を迫られる。会話における選択肢だけに留まらず、ゲーム内での行動そのものが、その後の物語の展開や世界の変化に影響を与えていく。

その自由度の高さを支えている要素のひとつが、キャラクターが習得できる多彩な技能。攻撃魔法・剣技など戦闘に使用するものはもちろん、探索に役立つジャンプや隠密行動、説得や威圧といった会話術まで、多岐にわたる技能をどう活用するかがポイントとなる。

一部の技能を使用する際は、ダイスロールによる成否判定が発生。プレイヤーの選択によって物語の展開が変化したり、問題に対して複数の解決方法が用意されている本作で、自分だけの物語を体験しよう。

<戦略性の高いターン制バトル>

戦闘はターン制のバトルシステムを採用。各キャラクターは、AP(アクションポイント)などのリソースを消費して行動する。多彩なアクションや環境を利用して戦える本作では、天井の照明を撃って敵の頭上に落としたり、高所にいる敵にそっと近づいて突き落としたりなど、多種多様な戦法を駆使できる。

各種リソースの管理、位置関係、周囲の環境など、さまざまな要素が絡みあう戦略性の高いバトルが楽しめる。

<個性豊かな7人のオリジンキャラクター&自由に作成できるカスタムキャラクター>

「オリジンキャラクター」は、固有の人物的背景が設定されているプレイアブルキャラクター。7人のオリジンキャラクターには、それぞれ独自の目的があり、それに関する専用の物語が用意されている。

なお、プレイヤーが選ばなかったオリジンキャラクターはNPCとして作中に登場し、パーティーに加えることも可能だ。

また、「カスタムキャラクター」は種族や名前、外見、能力などをプレイヤーが自由に設定できるプレイアブルキャラクター。専用の物語は用意されていないものの、カスタムでのみ選択できる種族やクラスが存在する。

■予約購入特典

PS5パッケージ版『バルダーズ・ゲート3』を予約購入したユーザーに、物語序盤の進め方をわかりやすく解説する攻略ガイドブック「冒険者の手引き」が特典として付いてくる。基本システムやクエストの進行方法など、攻略に役立つ情報が記載されている。

<特典内容>

・攻略ガイドブック「冒険者の手引き」

※画像はイメージです。

※デザインや内容、名称を予告なく変更する場合がございます。

※数に限りがございます。

【ゲーム情報】

タイトル:バルダーズ・ゲート3

ジャンル:ファンタジーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Larian Studios

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年12月21日予定

価格:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1~2人、オンライン1~4人

CERO:審査予定

©2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective lo gos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC