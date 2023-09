スパイク・チュンソフトは9月15日、カナダのデベロッパーであるPhoenix Labs.が開発するスローライフゲーム『フェイファーム ようこそ精霊の島アゾリアへ』(以下、フェイファーム)について、日本語版をNintendo Switch向けに発売すると発表。発売日は2023年12月7日で、価格は未定だ。

『フェイファーム』は、農場運営を中心としたスローライフや魔法を駆使した冒険など、幅広い遊びが楽しめるアドベンチャーゲーム。

海岸で助けを求める手紙を拾ったことをきっかけに、精霊の島・アゾリアにたどり着いた主人公は、島の人々と協力しながらこの島に眠る秘密を探ることになる。

最大4人でのマルチプレイにも対応。フレンドと一緒に、精霊の住む島での農場運営や冒険を楽しめる。

・Fae Farm(フェイ ファーム) [Nintendo Direct 2023.6.21]

https://www.youtube.com/watch?v=kY29Hz_81y0

【ゲーム情報】

タイトル:フェイファーム ようこそ精霊の島アゾリアへ

ジャンル:スローライフゲーム

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Phoenix Labs.

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年12月7日予定

価格:未定(パッケージ/ダウンロード)

プレイ人数:オフライン1人/オンライン最大4人 ※インターネット通信、ローカル通信対応

CERO:審査予定

Copyright © 2023 Phoenix Labs. All rights reserved. Phoenix Labs, Fae Farm, and Phoenix Labs' other marks and logos are trademarks of Phoenix Labs, Inc. and/or its affiliates.