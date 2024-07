スクウェア・エニックスは7月18日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~2024 SUMMER Part2~」を開催。期間は、2024年7月31日まで。

下記では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにもさまざまなタイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記のリンクやニンテンドーeショップ/PlayStation Storeで確認してほしい。

【セール概要】

セール期間:2024年7月17日~7月31日まで

対象タイトル一覧掲載ページ:https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2024Summer/

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』

PlayStation 5

25%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』

PlayStation 5

25%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4

60%オフ!

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch

40%オフ!

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『サガ エメラルド ビヨンド』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

25%オフ!

© SQUARE ENIX

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

『PowerWash Simulator』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. All Rights Reserved. PC version published by Square Enix Limited. Console versions published by Square Enix Co. Ltd. Developed by FuturLab Limited. PowerWash Simulator is a registered trademark of FuturLab Limited. SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, SQUARE ENIX COLLECTIVE, and the SQUARE ENIX COLLECTIVE logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. CRYSTAL DYNAMICS, CRYSTAL NORTHWEST, CRYSTAL SOUTHWEST, TOMB RAIDER, LARA CROFT, and LEGACY OF KAIN are registered trademarks or trademarks of the Crystal Dynamics group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

『ロマンシング サガ2』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE Deluxe Edition』

PlayStation 4

50%オフ!

© 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN : TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

40%オフ!

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版』

Nintendo Switch

30%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4

40%オフ!

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

42%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© 1988, 2017 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

© 1988, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ロマンシング サガ3』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60%オフ!

©Disney. Developed by SQUARE ENIX

Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY』

PlayStation 4

60%オフ!

© 2017 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

CHARACTER ILLUSTRATION: SHIRO AMANO

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもぜひチェックしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/