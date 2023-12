スパイク・チュンソフトは12月6日、PlayStation 5向けファンタジーRPG『バルダーズ・ゲート3』について、冒険や休息のひと時の様子が見られるリリースティザートレーラーを公開した。発売日は2023年12月21日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに8580円だ。

・PS5『バルダーズ・ゲート3』リリースティザートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=lAtPR_9IcTA

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:バルダーズ・ゲート3

ジャンル:ファンタジーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Larian Studios

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年12月21日予定

価格:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1~2人、オンライン1~4人

CERO:Z(18才以上のみ対象)

©2023 Wizards of the Coast and Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios is a registered trademark of the Larian Studios Games Ltd affiliates. Wizards of the Coast, Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, D&D, and their respective lo gos are registered trademarks of Wizards of the Coast LLC