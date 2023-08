スパイク・チュンソフトは8月17日、ベルギーのLarian Studiosが開発するファンタジーRPG『バルダーズ・ゲート3』について、日本版をPlayStation 5向けに発売すると発表。発売時期は2023年内で、パッケージ版/ダウンロード版ともに発売予定だ。

『バルダーズ・ゲート3』は、高い評価を得た「ディヴィニティ」シリーズを手掛けるLarian Studiosが開発するファンタジーRPG。

本作は、『Baldur's Gate II: Shadows of Amn』の続編となる、23年ぶりのシリーズ最新作で、プレイヤーはテーブルトークRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」の世界を舞台に冒険を楽しめる。

海外では、PC版(Steam/GOG.com/NVIDIA GeForce NOW)が今月発売され、Steam版では、最大同時接続プレイヤー数が80万人以上を記録し、Steam史上最も人気のあるゲームTOP10に入った。

さらに、メディアからも「ディヴィニティ」シリーズを超える高い評価を獲得している。

そのPS5・日本版の販売を、このたびスパイク・チュンソフトが担当する。本シリーズに触れたことのない人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:バルダーズ・ゲート3

ジャンル:ファンタジーRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Larian Studios

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年予定

価格:未定(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1~2人、オンライン1~4人

CERO:審査予定

