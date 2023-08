スパイク・チュンソフトは8月31日、発売中のNintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、時戻し探偵「フブキ=クロックフォード」が主人公のサブストーリーを楽しめる追加コンテンツ第2弾「フブキ編『フブキの最高に幸運な1日』」を配信した。追加コンテンツの価格は660円だ。

また、過去視探偵「ハララ=ナイトメア」が主人公のサブストーリーを楽しめる追加コンテンツ第3弾「ハララ編『Raining Cats & Dog』」を、2023年9月28日に配信することも発表。

追加コンテンツ第2弾が本日配信!

全4種ある追加コンテンツから、第2弾「フブキ編『フブキの最高に幸運な1日』」が登場。本コンテンツは、「時戻し」の探偵特殊能力を持つ「フブキ=クロックフォード」を操作でき、彼女が主人公のサブストーリーを楽しめる。

タイトル:フブキ編「フブキの最高に幸運な1日」

配信日:2023年8月31日

価格:660円

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000040532.html

フブキ=クロックフォード

CV:大西沙織さん

名門クロックフォード家の令嬢という立場ゆえか、世間知らずなところがある。また、マイペースかつ独特な思考の持ち主でもあるため、会話がかみあわず、相手を困惑させてしまうことが多い。

探偵特殊能力:時戻し

時間を巻き戻し、やり直すことができる。ただし、一度戻した時点よりも前には戻せない。

追加コンテンツ第3弾が2023年9月28日に配信決定!

全4種ある追加コンテンツから、第3弾「ハララ編『Raining Cats & Dog』」が、2023年9月28日に登場。本コンテンツは、「過去視」の探偵特殊能力を持つ「ハララ=ナイトメア」を操作でき、ハララが主人公のサブストーリーを楽しめる。

タイトル:ハララ編「Raining Cats & Dog」

配信日:2023年9月28日予定

価格:660円

ハララ=ナイトメア

CV:石川由依さん

常に冷静で的確な判断力を持ち、これまでにも数々の難事件を解決してきた。お金以上に信じられるものはないと考えており、相手が誰であれ無報酬の依頼は受けない。

探偵特殊能力:過去視

殺人現場の第一発見時の状況を視ることができる。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年6月30日)

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)