ユービーアイソフトは、開発中のスマートフォン向けアプリ「レインボーシックス モバイル」および「ディビジョン リサージェンス」を「東京ゲームショウ2023」にプレイアブル出展している。場所はスマホ向けタイトルやハードウェア関連のブースが集合する「Smartphone Special Area」内のXperiaブースだ。

2つのタイトルは、どちらもPCやコンシューマーゲーム機向けに販売されている人気シリーズのスマートフォン版。現在は両タイトルともにサービス開始前の事前登録を受け付け中で、今回のブースでは開発中の最新ビルドを試遊可能だ。

スマホアプリながらリッチなグラフィックスや操作感をウリにしており、高画質な据え置き向けのシリーズと比べてどの程度しっかり、プレイできるか、気になっている人も多いだろう。

Xperiaブースということもあり、試遊用のスマートフォンは最新の「Xperia 1 V」。すべての端末にはクーラーや拡張インターフェース類を搭載した専用のゲーミングギア「Xperia Stream」が装着されており、快適な状態でプレイできるよう配慮されている。

筆者は2タイトルのうち、「レインボーシックス モバイル」を試遊。今回はおなじみの「爆弾」モードがプレイでき、最大3ラウンドの試遊が可能となっていた。

合計10分程度と短いプレイ時間ではあったが、「レインボーシックス シージ」のゲーム体験を非常に違和感なくスマホ向けに落とし込んでいる、というのが第一印象。

操作こそスマホ向けに最適化されているが、ゲームシステムや戦闘の勘所は大きく変わらないため、過去作品をプレイしたユーザーであればすぐにゲームに馴染めるはずだ。ちなみに現段階で使用可能なオペレーターは攻撃側・防御側あわせて18名と、十分に用意されている印象だ。

筆者はもうひとつの試遊タイトルである「ディビジョン リサージェンス」のベータ版も過去にプレイ済みだが、どちらのタイトルもスマートフォン向けアプリとは思えないほどグラフィックスが美麗な点は大きな魅力だと感じる。

普段PC・据え置き機でゲームをやりこんでいるユーザーほど、映像面のチープさからスマホ系シューターを避ける傾向は強いように思うが、今回試遊可能な2作はそうしたハードルを越えられるだけの可能性を感じさせる。「スマホ系のFPSやTPSは画質が……」という印象を持っている人ほど、試遊タイトルのプレイをすすめたい。

なお、試遊後はキーホルダーなどの非売品グッズがプレゼントされるほか、一般公開日限定の抽選プレゼントも用意されているという。同シリーズファンはもちろん、スマートフォン向けの本格的なシュータータイトルに興味のある人は足を運んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス モバイル

ジャンル:タクティカルシューター

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年予定

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

タイトル:ディビジョン リサージェンス

ジャンル:TPS-RPG

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年予定

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rainbow Six Mobile, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Division, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.