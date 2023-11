ユービーアイソフトは11月13日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows) ※ 向けタクティカルシューター『レインボーシックス シージ』について、Year8シーズン4「Operation Deep Freeze」の開始日を発表した。開始日は2023年11月28日(ヨーロッパ時間)となる。

※ユービーアイソフトのサブスクリプションサービス、Ubisoft+を含む

新シーズンはポルトガルのオペレーターや新マップを含むゲームプレイアップデートが実施される。

「Operation Deep Freeze」では、新たな防衛オペレーターTUBARÃOが熱い戦いを盛り上げる。TUBARÃOは、凍結化合物を放出することによって効果範囲内のオペレーターやほかのガジェットの動きを鈍らせる「ゾト・キャニスター」を使用。「ゾト・キャニスター」で作りだされた凍結エリアに侵入すると、足跡が残される。効果は相手、味方チーム双方のガジェットに作用するが、戦略的に配置することでラウンドの主導権を握ることもできるだろう。

TUBARÃOはスピード2、体力2のオペレーターで、メインウェポンとしてMPXまたはAR-15.50、サブウェポンとしてP226 MK 25を装備する。

今シーズンでは、新たなマップ「アジト」が登場。「アジト」はDeimos(デイモス)の拠点で、複数の侵入口と3つのフロアを移動しながら、さまざまなプレイスタイルを試せるよう設計されている。

各フロアは施設とDeimos(デイモス)の活動を関連付ける特徴的な雰囲気となっており、3フロアに通じる侵入口がある。デイモスは対レインボー部隊を念頭に置いて戦術を構築し、この施設を設計した。彼の意図を読み取り、戦術を練ることが、このマップで優位を保つキーポイントになるだろう。

評価システムもアップデートが実施され、どのような影響があるのかをより明確にすることで、さらにプレイヤー保護への取り組みを発展させる。一緒に遊んだプレイヤーに対するコメンデーションシステムをベースに、高い評価を受けたプレイヤーはリワードを受け取る。これまで通り、すべてのプレイヤーにとってゲームプレイは公平なものになるよう取り組みを続けるとのこと。詳細は、公式サイトを参照してほしい。

2023年11月12日(ヨーロッパ時間)より、R6Sマーケットプレースのベータ版にてR6クレジットでゲーム内アイテムの売買が可能となる。さらに、今シーズンからVS AIとマップ訓練の2つの新機能が追加される。

VS AIでは実際のプレイヤーを模した防衛側のAIと対戦できる。マップ訓練では新マップを含む7マップを探索し、より深く学ぶことが可能だ。

快適なプレイを目指し、今回のアップデートでは、コントローラーのフルリマッピングやデッドゾーンカスタマイズ、そして今シーズン後半に実装される、コントローラープレイヤー向けの大きな機能である覗き込み動作も追加される。

またオペレーターMIRAのバランス調整、フラググレネードに関するアップデート、2つの新しいエリートスキンも登場。さらに「ストリートファイター」シリーズとのパートナーシップにより、『ストリートファイター6』のチュンリー(YING)とリュウ(GRIM)がコレクションとして登場する。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス シージ デラックスエディション

※デラックスエディションには『レインボーシックス シージ』の基本のゲームとすべてのYEAR 1、2のオペレーターが含まれます

ジャンル:タクティカルシューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※サブスクリプションサービス、Ubisoft+を含む。パッケージ版はPS5のみ。

発売日:発売中

価格:3960円

プレイ人数:オフライン1人/オンライン2~10人

CERO:D(17才以上対象)

©2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.