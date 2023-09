ユービーアイソフトは9月7日、幕張メッセで開催を予定している「東京ゲームショウ2023」(以下、TGS2023)にて、パートナー企業ブースで出展すると発表。TGS2023の開催日は、2023年9月21日から24日まで。うち、2023年9月21日/22日はビジネスデイとなる。

試遊コーナー

『レインボーシックス モバイル』『ディビジョン リサージェンス』の最新版プレイを楽しめる。また、試遊した人にはグッズをプレゼントするので、ブースに訪れてみよう。

『レインボーシックス モバイル』を初めて試遊する人は、事前に下記の基本プレイのチュートリアル映像をチェックしてみよう。

・Xperiaブース(幕張メッセ・国際展示5-6ホール Smartphone Special Area)

Xperiaの最新スマートフォン「Xperia 1 V」で両タイトルの最新ビルドがプレイ可能。一般公開日には、各タイトルの試遊で非売品グッズが抽選で必ず当たるという。

ステージコンテンツ

・2023年9月23日12時30分~13時30分

『ディビジョン リサージェンス』スペシャルステージ

場所:5-6ホール Smartphone Special Area内ステージ

出演者:ぽぽちゃん/岡山和矢さん/野々宮ミカさん

・2023年9月24日14時~15時00分

『レインボーシックス モバイル』スペシャルステージ

場所:5-6ホール Smartphone Special Area内ステージ

出演者:岡山和矢さん/野々宮ミカさん/yunocyさん/小森美彩さん/IQさん

「東京ゲームショウ2023」公式サイトURL:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2023/jp/

『レインボーシックス モバイル』

日本公式X(@Rainbow6mobileJ):https://twitter.com/Rainbow6mobilej

公式サイト:https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/rainbow-six/mobile

Ubisoft Montrealに新設されたチームが開発を担う『レインボーシックス モバイル』は、『レインボーシックス シージ』のゲーム体験をモバイル端末でも余すところなく楽しめるようゼロから設計され、最適化されながら開発されているUbisoft Mobileの意欲作。

プレイヤーは攻撃側と防衛側に分かれ、攻守を交代しながら対戦。攻撃側は偵察ドローンを使用して情報を集め、破壊可能な壁や床、天井などを利用しながら攻め込んでいく。防衛側は侵入地点の防衛を強化し、カメラや罠を仕掛けてロケーションを保護、敵の侵入を阻む。

チームワークを最大限に活かしながら地形やチームメンバーの特徴にあった作戦を遂行することが、勝利への近道と言えるだろう。『レインボーシックス モバイル』に登場するキャラクター(オペレーター)、そして彼らが備える固有アビリティや武器、ガジェットは、基本的に『レインボーシックス シージ』のDNAを継承している。

また「銀行」や「国境」といったマップや、「エリア確保」や「爆弾解除」などおなじみのモードも登場するが、『レインボーシックス モバイル』オリジナルのコンテンツも登場予定だ。

『ディビジョン リサージェンス』

日本公式X(@TheDivMobileJP):https://twitter.com/TheDivMobileJP

公式サイト:https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/the-division/resurgence

『ディビジョン リサージェンス』は新たなストーリーやクラス、手ごわい相手勢力が登場し、「ディビジョン」の世界を手の中に再現している。広大なオープンワールドを舞台に独自のストーリーが展開され、高画質に作りこまれた都市を自由に探索可能だ。

クライシス後のニューヨークを舞台に、『ディビジョン』『ディビジョン2』で繰り広げられた物語が、新たな視点で展開する。本作はソロ、またはco-opプレイが可能で、ストーリーミッションやワールドアクティビティなどのPvEコンテンツも用意されている。

本作はiOS/Androidデバイス(App Store/Google Play)向けに開発中。詳細は公式サイトを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス モバイル

ジャンル:タクティカルシューター

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年予定

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

タイトル:ディビジョン リサージェンス

ジャンル:TPS-RPG

配信:ユービーアイソフト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年予定

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

