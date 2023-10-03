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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1206回

Bloomberg報道

アップル、USB-C版「Magic Mouse」発表か

2023年10月03日 19時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルはUSB-Cを搭載した様々なデバイスを新型iMacと同時にリリースする。米メディアBloombergのMark Gurman記者が9月17日に報じた。

　同氏によると、USB-Cポートを搭載したMagic Mouse、Magic Trackpad、Magic Keyboardは次期iMacと同じタイミングで投入されるという。

　また、通常のAirPodsは2024年にUSB-C充電ケース版にアップデートされるそうだ。一方、AirPods MaxのUSB-Cポート版はいつ発売になるかわからないという。

　そのほかUSB-Cポート版のMagSafe Battery PackとMagSafe Duo Chargerの復活も予想されている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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