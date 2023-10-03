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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1208回

おなじみクオ氏の予測

アップル、廉価版「Vision Pro」発売計画を中止か

2023年10月03日 19時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルはMRヘッドセットVision Pro低価格版の計画を中止した可能性がある。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が9月27日に自身のブログで伝えた。

　同氏によると、低価格版Vision Proは2025年リリースが予想されていたが、その発売計画が中止された可能性があるという。

　同氏は理由について明らかにしていないが、アップルがコストを大幅に削減して価格を引き下げないかぎりVision Proの出荷台数は増えないだろうとの見方を示している。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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