Behaviour Interactiveは6月14日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で展開する非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、SFホラーを初めて採用した新チャプター「End Transmission(通信終了)」を配信開始した。本コンテンツの価格は、880円となる。

ローンチトレイラー:https://youtu.be/nvsK0OO6iNU

本チャプターでは、恐ろしい形相の邪悪なAIロボット「The Singularity(シンギュラリティ)」が新キラーとして、機知に富んだ優秀な技術者「Gabriel Soma(ガブリエル・ソーマ)」が新サバイバーとして霧の森に登場。

また、新マップ「Toba Landing(トーバ着陸地点)」は古代文明の遺跡が残る惑星で、地球では見られない独特の生物群系があふれ、恐ろしい雰囲気に満ちている。

AIが悪意を持って暴走した際の恐ろしさを表現した新キラー「シンギュラリティ」

シンギュラリティは特殊能力の「Quantum Instantiation(量子インスタンス化)」を使用することで、マップのどこからでもサバイバーを偵察可能。

また、サバイバーの背後に自身の体を再構築し、すぐさま攻撃を開始できるだけでなく、「Slipstream(スリップストリーム )」にかかったサバイバーは、近くにいるサバイバーにうつしてしまう恐れがあり、サバイバー間の協力プレイが裏目に出てしまう可能性もあるので注意が必要だ。

Dead by Daylightクリエイティブディレクターのデイブ・リチャード(Dave Richard)氏コメント 「シンギュラリティは神出鬼没且つ全知全能の殺人マシンです。本チャプターでは、底知れぬ知能を有したAIが、機械部品と人間のパーツが混ざり合った恐ろしい姿と化し、悪意ある存在へと変貌する恐怖をSFホラーの形で描きました。この恐怖に対峙するプレイヤーの皆さんの反応を心から楽しみにしています!」

人間の持つレジリエンスを体現したサバイバー「ガブリエル・ソーマ」

ガブリエル・ソーマは有能な技術者で、人間の持つレジリエンスが体現されている。

彼は所属するハクスリー社が描いていた、人類にとっての新たな居住地を探し、その場所の資源を活用するという計画のメンバーであり、計画は無残な失敗に終わるも、その優れた勘と機転を利かせながら宇宙船の乗組員の中でただ一人生き残ることができた。

シンギュラリティの「完璧な生命体になる」という野望に唯一立ちはだかることができるガブリエルは、EMPと呼ばれる道具を駆使してエンティティが支配する霧の森においても果敢に立ち向かう。

不気味なジャングルと建造物が共存するマップ「トーバ着陸地点」

奇妙な生物群系が生い茂る惑星にあるトーバ着陸地点は、地上階のジャングルだけでなく基地の1階から屋上、はたまた基地下の部分まであらゆる階層をプレイヤーが移動でき、これまでにない環境を楽しむことができる。

基地の2階からは地上階を、屋上からはマップ全体の景色を見渡すことができるため、プレイヤーはこのマップの特徴をよく把握したうえで戦略的にチェイスする必要があるだろう。

新しいコレクションが続々登場

「通信終了チャプターコレクション」では、シンギュラリティとガブリエル・ソーマ用に2つのコーディネイトが登場。

シンギュラリティ用の「ハクスリーハイブリット」には、シンギュラリティの体により多くの機械部品が組み込まれ、ガブリエル・ソーマ用の「船外活動用宇宙服」は、ガブリエルがトーバ着陸地点での救出活動で着用する保護装備のようなデザインになっている。

人気のサマーコレクションである「水辺の殺戮」には、リー・ユンジンの「船遊び」コーディネイト、トリックスターの「海辺のミュージックビデオ」コーディネイト、メグ・トーマスの「最高のダイビング」コーディネイト、そしてジェフ・ヨハンセンの「屋外スケッチ」コーディネイトが含まれる。

また、「ねじれた仮面舞踏会コレクション」では『Dead by Daylight』の7周年を記念して不気味なコーディネイトを取り揃えている。ゴーストフェイスの「仮面舞踏会のゴーストフェイス」コーディネイトは、身の毛もよだつ舞踏会にピッタリの青、黒、ゴールドからなる上品で不気味なアンサンブルとなっている。

「仮面舞踏会のプレイヤー」コーディネイトでは、フェン・ミンが三つ揃いのスーツとそれにマッチした仮面で颯爽とした姿を披露する。

Dead by Daylight | 通信終了 | 注目コンテンツ紹介トレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=1lDhXK7TD54

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:『Dead by Daylight:「通信終了」チャプター』

価格:880円

