Behaviour Interactiveは7月26日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で展開する非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、最新アーカイブ「学術書16:存在」の配信日を発表した。配信日時は2023年7月27日0時、価格は未定だ。

本アーカイブでは、SFホラーを採用したチャプター「End Transmission(通信終了)」の深みへとプレイヤーを誘い、AIロボットのキラー「The Singularity(シンギュラリティ)」とサバイバー「Gabriel Soma(ガブリエル・ソーマ)」の記憶に触れることができる。

地球外テクノロジーによって新たな感覚を覚え、目的に疑問を抱くとともに自分より劣った種である人間の道具であることに憤りを感じるようになったシンギュラリティと、人工的に植え付けられた過去の記憶と対峙するガブリエル・ソーマの物語を掘り下げよう。

リフトと深きリフトを進みアーカイブチャレンジをクリアすると、ガブリエル・ソーマ、シンギュラリティ、アーティスト、ハディ・カウル用のSFの世界観から着想を得たコーディネイトなど、数々の報酬を獲得できる。

また、公式リリースされたばかりの新サバイバー「Nicholas Cage(ニコラス・ケイジ)」用にベリーレアコーディネイト「Tough Guy(タフガイ)」が報酬として登場する。

話題の新チャプター「Nicholas Cage(ニコラス・ケイジ)」が

ついにリリース!

PTB(パブリックテストビルド)が実施され、世界中で話題となったハリウッド俳優のニコラス・ケイジさんが本人役で登場する新チャプター「Nicholas Cage(ニコラス・ケイジ)」を2023年7月26日にリリースした。

本チャプターでは、サバイバー「ニコラス・ケイジ」と専用のベリーレアコーディネイト「Gorgon Drip(ゴルゴンの威厳)」「Sunset Racer(夕暮れのレーサー)」を含む、「ニコラス・ケイジの必需品コレクション」がゲーム内ストアにて購入可能に。

また、特別版DLCの「ニコラス・ケイジ」チャプターパックも同時販売されており、サバイバー「ニコラス・ケイジ」と上記のベリーレアコーディネイト「ゴルゴンの威厳」に加え、ニコラス・ケイジ専用ジャケット「Teal Jacket(青緑のジャケット)」が含まれる。

詳細はPS5/PS4/Nintendo Switch/XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store/Windows Store)の各ストアを確認してほしい。

Dead by Daylight | ニコラス・ケイジ | 只今好評発売中

新機能の登場とバランス調整、アップデートの実施

最新アーカイブの配信とともに新機能が登場し、バランス調整やアップデートも実施される。

新しい機能として、ハラスメントやチートなどルール規定に反する問題行為に関し、レポートされた結果を理由とともに表示。この機能では、貴重な報告に対する処置として一時的なアカウント停止となったか、あるいは永久的なアカウント停止となったかも確認できる。

さらに、「The Fractured Cowshed(フラクチャード・カウシェッド)」と「Rancid Abattoir Abattoir(ランシッド・アバトワー)」マップのバランス調整によってキラーとサバイバーの両方が、よりバランスの取れた体験をできるようにタイルが調整され、「The Onryo Onryo(怨霊)」に関しても、アップデートによってテレポート時にどのサバイバーがVHSテープを所有しているかをHUD上で確認できるようになるなど、サバイバーのリスクを高めるとともに、キラーにとってはマッチがより戦略的に進められるようになる。

アップデートのさらなる詳細は、こちらのパッチノートを確認してほしい。

最新コレクションと灼熱のサマーイベントで『Dead by Daylight 』の夏を楽しもう!

酷暑が続くこの夏、『Dead by Daylight 』の夏もジリジリと熱を帯びており目が離せない! 過去に実施したイベントの「Scorching BBQ BBQ(灼熱のバーベキュー)」が好評により復活し、2023年8月4日から8月18日まで開催される。さらに、才能あふれるDead by Daylightコミュニティーから衣装デザイナーを迎えた「霧のアーティストコレクション」が2023年8月2日0時より発売となり、以下の恐ろしくもゴージャスなデザインを購入できる。

⚫ツインズ用の「肉と骨」(カナダのRainaさんによるデザイン)

⚫ハントレス用の「人形の収集家」(アメリカ合衆国のJayさんによるデザイン)

⚫ユンジン用の「サプライズパフォーマンス」(スペインのManuelさんによるデザイン)

⚫フェリックス用の「インスピレーションの探求者」(ポーランドのHunnybearさんによるデザイン)

本コレクションには日本人アーティスト中村育美さんが手掛けたデザインも収録されており、鬼用の「盲目の復讐」、リージョン用の「スケバン(ジュリー)」、そして結衣用の「暗黒のレーサー」がお目見えする。

最後に、2023年8月16日0時より「サイレントヒルコレクション」が発売となり、シェリル・メイソンが『サイレントヒル2』に登場する「Maria(マリア)」の姿に変身できるようになる。数々の魅力的なゲーム内ファッションにも大注目の夏をぜひ楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:『Dead by Daylight:「通信終了」チャプター』

価格:880円

タイトル:『Dead by Daylight:「ニコラス・ケイジ」チャプターパック』

価格:

家庭用機版:990円

PC版:980円

