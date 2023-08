カプコンは8月17日、千葉県幕張メッセで2023年9月21日~9月24日に開催されるゲームイベント「東京ゲームショウ2023」について、同社のブース出展情報 第1弾を公開。

今年はリアル会場への出展と、オンライン番組配信の2本立てで最新ゲーム情報をお届けするという。

・カプコン「東京ゲームショウ2023」特設サイト

https://www.capcom-games.com/tgs/ja-jp/

リアル会場出展タイトル

リアル会場に出展するタイトルラインアップを紹介。

■PlayStation VR2版『バイオハザード RE:4 VRモード』

公式サイト:https://www.residentevil.com/re4/ja-jp/topics/psvr2/

■『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

公式サイト:https://www.ace-attorney.com/aj-trilogy/ja-jp/

■『ストリートファイター6』

公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/

■『エグゾプライマル』

公式サイト:https://www.exoprimal.com/ja-jp/

■『モンスターハンターNow』

公式サイト:https://monsterhunternow.com/ja

■東京マルイ×『バイオハザード』コラボ「シューティングレンジ」

世界No.1のエアソフトガンメーカーである東京マルイと『バイオハザード』がコラボレーションした「シューティングレンジ」が4年ぶりに登場!

各タイトルの試遊内容は続報で公開予定。今後の情報に期待しよう。

オンライン番組「TGS2023 カプコンオンラインプログラム」

「東京ゲームショウ2023」のオンライン番組で、カプコンの最新タイトル情報を配信する。番組の内容は後日公開予定なのでお楽しみに。

・配信日時:

2023年9月21日 日本時間23時~23時50分(予定)

※放送時間は約50分を予定しております。

※予告なく配信日時が変更する可能性がございます。

「イーカプコン TOKYO GAME SHOW 2023 SPECIAL STORE」がオープン!

「東京ゲームショウ2023」を記念して、今年もイーカプコンのスペシャルストアがオープンする。コラボ商品やユニークな記念商品が盛りだくさん。さらに、期間中は対象商品のポイントが2倍になるキャンペーンも実施。

・「イーカプコン TOKYO GAME SHOW 2023 SPECIAL STORE」サイト

https://www.e-capcom.com/sp/tgs/2023/jp/

当日会場ではイーカプコン出張所(物販ブース)も出展予定なので、お見逃しなく。

※日時・詳細は後日公開します。

カプコンは「東京ゲームショウ2023」を通して、最新タイトルの情報や体験を提供する予定だ。第2弾も近日中に公開予定とのことなので、楽しみに待とう。

