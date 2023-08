カプコンは8月29日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam) で発売中の『ストリートファイター6』について、現在開催中の『スト6』好き人気配信者による「バトルハブパーティー!」第2弾の出演者を発表した。

出演者は、野田クリスタルさん、SHAKAさん、赤見かるびさんの3名。各配信者のチャンネルでライブ配信するので、「バトルハブパーティー!」に参加してみてはいかがだろうか。

■実施日程/配信URL

1. 2023年8月30日20時~ 野田クリスタルさん

・配信URL:https://www.youtube.com/@user-ed7fg4gz3q

スト6 バトルハブパーティー!with 野田クリスタル

2. 2023年9月7日 SHAKAさん (※時間は後日発表)

・配信URL:https://www.twitch.tv/fps_shaka

3. 2023年9月14日20時~ 赤見かるびさん

・配信URL:https://www.twitch.tv/akamikarubi

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)