ONE OK ROCKは、世界で活躍しているロックバンド

Nianticは8月25日、カプコンからライセンスを受けて提供する、現実世界で狩猟体験を楽しめるアプリ『Monster Hunter Now』(モンスターハンターNow)と、世界で活躍しているロックバンド ONE OK ROCKがタイアップした新曲「Make It Out Alive」の楽曲を配信したと発表。

ゲームのリリースは2023年9月14日を予定、プレイ料金は無料(アイテム課金制)となる。

今回のタイアップソング「Make It Out Alive」のジャケット写真には、ゲーム内にも登場するモンスター「ディアブロス」が採用されている。各種音楽サイトにて配信中なので、聴いてみてはいかがだろうか。

・ストリーミング、ダウンロードはこちら

https://OOR.lnk.to/MIOAPu

なお、ONE OK ROCKと『モンスターハンターNow』がコラボレーションしたミュージックビデオはONE OK ROCKのオフィシャルYouTubeにて日本時間2023年8月29日22時にプレミア公開予定。

このミュージックビデオには夜の渋谷に武器を手に、モンスターの「ディアブロス」に立ち向かうハンターが登場するという。

・ミュージックビデオティザー動画

https://youtu.be/yVe_C4AhxLc

ONE OK ROCK(ワンオクロック)プロフィール

2005年にバンド結成。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきた。2007年にデビューして以来、全国ライブハウスツアーや各地での夏フェスを中心に積極的にライブを行ない、これまでに、武道館、野外スタジアム公演、大規模な全国アリーナツアーやドームツアーなどを成功させる。

さらには日本のみならず海外レーベルとの契約をし、アルバム発売を経てアメリカ、ヨーロッパ、アジアでのワールドツアーを成功させるなど、世界基準のバンドになってきている。

昨年、アルバム「Luxury Disease」をリリースし、北米ツアーを成功させ、今年は日本国内のドームツアーを開催し、MUSEのワールドツアーに参加。この秋からは過去最大規模となるアジアでのアリーナツアーを行なう予定だ。

©10969 INC.ALL RIGHT RESERVED.

【ゲーム情報】

タイトル:Monster Hunter Now

ジャンル:リアルワールドハンティングアクション

配信:Niantic

協力:カプコン

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年9月14日予定

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

© 2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music © CAPCOM CO., LTD.