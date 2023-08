カプコンは8月7日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』について、人気アニメ「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」(以下、TMNT)とのゲーム内コラボレーションが決定したと発表。2023年8月8日より、ゲーム内ストアで「TMNT」コラボアイテムを販売するという。

『ストリートファイター6』 ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ(TMNT)コラボトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=K8EDGv4hZYQ

今回のコラボレーションでは、「TMNT」デザインのコスチュームで自身のアバターをお気に入りのタートルに変身させるだけでなく、限定称号を設定、チャットで「TMNT」スタンプを送信、ゲーム内のモバイル端末の壁紙をカスタマイズ、フォトモードでカメラフレームを使用できる。

さらに「バトルハブ」も「TMNT」のバナーや看板、トレーラーで装飾されるので、ぜひアクセスして確かめてほしい。

Year1追加キャラクター第2弾「A.K.I.」の新情報も!

Year1追加キャラクター第2弾「A.K.I.」の「ワールドツアー」内の映像も一部初披露。不気味な毒の愛好家である「A.K.I.」は2023年秋に参戦予定なので、続報に期待しよう。

『ストリートファイター6』 A.K.I. ティザートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=MwyHA7MpJ4I

※「A.K.I.」は、「Year 1 Character Pass」を所有されている方に向けて解放予定です。

※「Year 1 Character Pass」は、デラックスエディション・アルティメットエディションにも含まれます。

※ゲーム内でファイターコインを使用し、キャラクター単体を購入すると使用できます。

「Evolution Championship Series 2023」開催中!

『ストリートファイター6』の初代チャンピオンの行方はいかに!?

日本時間2023年8月5日~8月7日にアメリカのラスベガスで開催中の、世界最大規模の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series 2023」(Evo 2023)にて、『ストリートファイター6』の初代チャンピオンが決する。

「CAPCOM CUP X」最初の出場権を巡る激闘の大会の模様は、CAPCOM eSports 公式YouTubeチャンネルにて公開しているのでチェックしてほしい。

CAPCOM eSports 公式YouTubeチャンネル(Capcom Fighters JP)

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

ゲーム内で報酬がゲットできる「ファイティングパス」第3弾

「STREET FIGHTER 36周年記念」を配信中!

「ストリートファイター」シリーズ36周年を記念して、期間限定でゲーム内の報酬がゲットできる「ファイティングパス」の第3弾「STREET FIGHTER 36周年記念」を配信中。

今回の「ファイティングパス」では、過去作をイメージしたアバター衣装やエモートなどが登場。また、懐かしのクラシックゲームやミュージックもゲットできる。

これまで過去作をプレイしたことが無い人もぜひゲットして、「ストリートファイター」シリーズの歴史を体験してみよう。

※詳細はゲーム内にてご確認ください。

※「ファイティングパス」はゲーム内通貨「ファイターコイン」を使用しゲーム内ショップで購入いただけます。

※「ファイターコイン」で購入、または「ファイティングパス」で獲得したアバターの装備は、アバターの外見変更を楽しむことができるアイテムであり、キャラクター性能に影響がない「見た目装備」です。

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)