コーエーテクモゲームスは7月20日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品『信長の野望・新生 with パワーアップキット』をPC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switchで販売開始した。2023年8月2日までは、早期購入特典としてシナリオ「手取川の戦い」を無料配信中だ。本作にはさまざまなエディションが用意されているので、価格は下記をチェックしてほしい。

また、漫画「淡海乃海 水面が揺れる時」(TOブックス刊)と漫画「大乱 関ヶ原」(リイド社「コミック乱」連載)とのコラボレーションを実施することが決定したことも発表した。

本コラボレーションでは、『信長の野望・新生 with パワーアップキット』のゲーム内で、史実武将や登録武将の顔グラフィックを「淡海乃海 水面が揺れる時」と「大乱 関ヶ原」のキャラクターに変更できる無料追加コンテンツを配信するという。配信時期などは続報に期待してほしい。

・コラボページ

淡海乃海 水面が揺れる時:https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/topics/collabo_afumi.html

大乱 関ヶ原:https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/topics/collabo_sekigahara.html

『信長の野望・新生 with パワーアップキット』作品概要

■“君臣一体”のさらなる進化

本作では、『新生』の特長である、自ら考えて行動する“生きた武将”とともに天下統一を目指す“君臣一体”が大幅にパワーアップしている。

大名と武将が直接交渉し、引き留めや引き抜きなどを行なう“直談”や、功績に応じて感状を与えることで家臣が新たな力を会得する“恩賞”、軍団長たちが自ら提案し組織的に連携する“軍団戦略”などの新要素により、武将の個性がよりいっそう際立つ。

■千差万別の大規模な“攻城戦”

本作では、シリーズでも人気の高い“攻城戦”がこれまでにない装いで登場。シリーズで初めて、全国に200以上ある、すべての城が専用の攻城戦マップで描かれる。

険しい地形と曲輪で構成された山城、平地に築かれ広大な城下町を有する平城などマップの構造は千差万別。防衛側によってさまざまな“防衛設備”も築かれる本作の攻城戦は毎回異なる戦いを体験できる。

■多彩な戦略性の広がり

本作では、さまざまな新要素によりストラテジーゲームとしての戦略性が大きく強化。大名の右腕となり家中を特徴づける“評定衆”や、拡大のマイルストーンとなる“勢力目標”により勢力全体の方向性を決められるようになる。

また、城に特化した役割を持たせることができる“城役割”や全国各地に置かれ、強力な効果を持つ戦略の要地“名所”などによって一枚マップ上での駆け引きがより重要になっている。

■シリーズ最大級のパワーアップと編集機能

本作では、シナリオやイベント、政策、武将の特性などが大幅にボリュームアップ。シナリオ「関ヶ原の戦い」ではプレイヤーの選択によってさまざまな仮想展開に分岐する新たな体験や、新要素のイベント合戦も追加され、量と質ともにシリーズ最大級のパワーアップをしている。

さらに、武将のステータスやBGM、シナリオなどを変更できる編集機能、新勢力の作成機能、国替など、パワーアップキットお馴染みの人気要素を楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年7月20日)

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

