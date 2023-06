コーエーテクモゲームスは6月15日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品となる『信長の野望・新生 with パワーアップキット』について、2023年6月22日20時より「開発者実況プレイ Part.3」を放送すると発表した。

本作の対応プラットフォームは、PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switchで、発売日は2023年7月20日予定。さまざまなエディションが用意されているので、価格は下記をチェックしてほしい。

本番組では、開発プロデューサー兼ディレクターを務める劉氏が実機プレイを通じて、「パワーアップキット」で新たに追加された要素を中心に本作の魅力を解説。

今回は、関ヶ原の戦いを実況プレイするほか、新ムービーも初公開する予定だという。

過去2回の放送と同様、番組内ではユーザーから寄せられたコメントにリアルタイムで触れながら進行するとのこと。引き続きTwitterでもコメントを募集しているので、ハッシュタグ「#開発者実況プレイ」をつけて本作に関するコメントをツイートしてみてはいかがだろうか。

【番組概要】

・番組名:信長の野望・新生 with パワーアップキット 開発者実況プレイ Part.3

・放送日時:2023年6月22日20時~21時(予定)

・出演者

出演:劉迪氏(開発プロデューサー兼ディレクター)

MC:広報スタッフ

・放送URL

YouTubeライブ:https://www.youtube.com/watch?v=eZp6NPTYgUc

Twitter:https://twitter.com/i/broadcasts/1YqKDopvrNDxV

・前回放送リンク(開発者実況プレイ Part.1)

https://www.youtube.com/watch?v=YXj3de4VU7w

・前回放送リンク(開発者実況プレイ Part.2)

https://www.youtube.com/watch?v=FxmJcls8nj8

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日予定

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。