コーエーテクモゲームスは6月23日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品『信長の野望・新生 with パワーアップキット』の「新政策&新特性」「新シナリオ」「編集機能」に関する最新情報を公開した。本作の発売日は2023年7月20日。製品にはさまざまなバリエーションがあるので、価格は下記のゲーム情報を確認してほしい。

大名家と武将の特徴を再現した「新政策&新特性」

本作では政策と特性を多数追加。新政策の追加により大名家の違いがより鮮明かつ多様となり、ゲームのリプレイ性が向上している。

新特性は武将たちの個性をいっそう際立たせ、本作の魅力である「生きた武将」をさらにパワーアップさせる。

新政策(一部抜粋)

浅井長政

【正道邁進】

古くからの盟友朝倉家との信義を重んじて信長包囲網の一角となり、ほかの勢力と協力して織田家と対決することを選んだ浅井家の義理堅さを表現する政策。

「敵視」ではない隣接勢力の信用が毎月上昇する効果を持つため、同盟や援軍を使った戦略を立てやすい。

佐竹義重

【常州旗頭】

常州(茨城県)を中心に北関東・南奥州の盟主としてふるまった佐竹家を表現する政策。味方勢力の数だけ部隊能力が上昇するため、史実のように同盟勢力や従属勢力を多く持つことで、強力な部隊を編制できる。

最上義光

【三徳仁政】

智仁勇の三徳を備えたと伝わる最上義光の、民思いの政治を表した政策。城の開発率が高くなるほどその城の部隊能力が上昇するので、集中的に城を開発することで精鋭部隊を生み出せる。

新特性(一部抜粋)

伊達政宗

【昇り竜】

騎馬の突破力に鉄砲の破壊力を備えた鉄砲騎馬隊を編制したと言われている伊達政宗ならではの特性。部隊の騎馬LVと鉄砲LVがそれぞれ3上昇と、戦場で高い威力を発揮する。

石田三成

【天下奉行】

天下統一を果たした豊臣秀吉がもっとも頼りにした奉行・石田三成に付与された特性。城主か領主になった城の領内すべての郡を掌握する速度が大幅に上昇する。

お市

【小豆の袋】

浅井長政に嫁いでいたお市が両端を紐で縛った袋を織田信長に送り、長政の寝返りと挟撃を暗に伝えたという逸話にちなんだ特性。挟撃されたり、街道封鎖されたり、ときに部隊や城の能力の減少を無効化するというもの。

立花宗茂

【西国無双】

九州各地での無双の戦ぶりから豊臣秀吉に「その剛勇、鎮西一」と称賛された立花宗茂の特性で、敵部隊を撃破すると自部隊の体力が最大まで回復し一定時間維持する。

前田利家

【算盤勘定】

領国経営に優れた手腕を発揮し、戦場に槍だけでなく算盤も持参したと言われる前田利家の特性。政策発令時の維持費が減少する。

大谷吉継

【白頭刑部】

関ヶ原の戦いで小早川秀秋の寝返りを予見し、勝ち戦と油断していた小早川隊に逆撃を加えて大混乱に陥れたという大谷吉継の特性。兵力が一定の割合まで減少すると発動し、交戦している敵部隊を混乱させる。

島左近

【鬼左近】

関ヶ原の戦いで西軍総崩れの中、東軍の名だたる武将へ何度も突撃し「鬼左近ここにあり」と味方を鼓舞し続けた島左近の特性。敵部隊を撃破すると味方すべての部隊が体力を回復する。

新たな時代を描く「新シナリオ」

本作では史実シナリオ4つ、仮想シナリオ1つの計5つの新シナリオを追加。天下分け目の合戦「関ヶ原の戦い」、戦国最後の大合戦「大坂の陣」など『信長の野望・新生』では描かれなかった時代を多くの新イベントとともに体験できる。

シナリオ名「天下布武」

将軍・足利義昭を擁し、岐阜の地より上洛へ踏み切った織田信長。「天下布武」の実現を目指し歩み始めたが、その途上に数多の困難が立ちはだかることを彼はまだ知らない……。

※仮想シナリオ

包囲網を打破しつつある信長に凶報が届く。甲斐の名将・武田信玄の上洛決行。これを撃滅せんと挑むのは信長の盟友・徳川家康。家康は、歴戦の名将・武田信玄が切り出す軍略に激しく翻弄されていく。天下統一にあと一歩と迫る豊臣秀吉。だが小田原開城を目前に突如としてこの世を去る。多くの将が豊臣から独立する決意を固め、世は再び狂瀾怒濤へと立ち戻る。天下統一を果たした太閤・豊臣秀吉が没する。天下の趨勢は徳川家康へと傾く中、豊臣の世を守らんと奉行・石田三成はこれに敵対。両者は天下分け目の決戦に臨む。天下静謐を目前とし、最後の大仕事として騒乱の火種たる豊臣を鎮めようとする徳川家康。真田幸村は、死に場所を求め大坂城にてこれを迎え撃つ。狙うは家康の首ただ一つ。

遊びを 自由にカスタマイズできる「編集機能」

本作では、「国替」「新勢力作成」「大名変更」といったシナリオ編集をはじめ、「史実武将編集」「ゲーム中編集」「BGM編集」といった充実の編集機能を搭載。

登録武将だけのオリジナル勢力で全国統一を目指したり、史実シナリオを自由にカスタマイズしたりなど、自分の好みにゲームをカスタマイズして遊ぶことが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日予定

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

