コーエーテクモゲームスは11月7日より、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品として発売中の『信長の野望・新生 with パワーアップキット』[PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch]について、にじさんじ所属VTuber「イブラヒム」さんのコラボレーションDLCを期間限定で無料配信した。配信期間は、2023年11月20日まで。

本コラボレーションでは、にじさんじ所属のVTuber「イブラヒム」さんが、『信長の野望・新生 with パワーアップキット』に無料DLC武将「伊武ラヒム」として登場する。武将「伊武ラヒム」は、オリジナルの特性「千鳥」と「雷鳴」を有し、そのたぐいまれなる才能を戦国の世でも遺憾なく発揮するという。

さらに、武将「伊武ラヒム」が登場する、イブラヒムさん原案の「本能寺の変」のもう1つの結末を描いたイベントも楽しめる。

コラボ詳細ページ:https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/topics/collabo_ibrahim.html

配信期限:2023年11月7日~2023年11月20日

・「イブラヒム」さんについて

ANYCOLORが運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するVTuber。元石油王。石油の価値が下がったため、今は偶然掘り当てた温泉で生計を立てている。

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/talents/l/ibrahim

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCmZ1Rbthn-6Jm_qOGjYsh5A

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/honmono_ibrahim

そのほかアップデート(1.1.2)内容(一部抜粋)

・シナリオ編集に、武将の所属をランダムで変更する「武将所属替」を追加

・「本能寺の変」のもう1つの結末を描く仮想イベント「本能寺脱出」などを追加

・他勢力の同盟を積極的に行なわせる設定を追加

・政策「裁量権委譲」に評定衆の再任を可能にする効果を追加

・新たな勢力固有の政策を6種類追加

・一部の勢力固有の政策を強化

・一部の家宰特性の効果を調整

・政策「郡司制」発令に必要な条件を調整

・配下軍団に与えた城のうち、特定の城のみ知行変更を許可する機能を追加

・配下軍団が捕縛した武将の登用先を、大名軍団/配下軍団で選択できる機能を追加

・武将登用時など、いくつかの場面で武将詳細画面を開く機能を追加

そのほか、不具合の修正も行なっているという。詳細なアップデート内容は下記公式サイトを確認してほしい。

■アップデート詳細

http://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/update/

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年7月20日)

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

